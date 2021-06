RIL, TCS entraînent Sensex vers le bas, Nifty ne parvient pas à maintenir un record de succès à l’ouverture; ce que les analystes pensent du commerce d’aujourd’hui

Au cours de la journée, les indices principaux sont tombés à leurs plus bas niveaux de la journée lorsque le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, a commencé la conférence de presse.

L’ESB Sensex et Nifty se sont installés en territoire négatif, après avoir ouvert à des niveaux record lundi. Au cours de la journée, les indices principaux sont tombés à leurs plus bas niveaux de la journée lorsque le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, a commencé la conférence de presse. L’ESB Sensex a terminé en baisse à 52 735,59, tandis que l’indice plus large Nifty 50 s’est établi dans le rouge à 15 815. Les actions de Reliance Industries Ltd (RIL), TCS, Housing Development Finance Corporation (HDFC) ont le plus contribué à la perte des indices. FM Sitharaman a annoncé une garantie de prêt de 1,1 billion de roupies pour les secteurs touchés par la pandémie de COVID-19. Les marchés plus larges ont surperformé les indices boursiers. L’indice BSE Midcap a gagné 0,40% ou 89 points pour terminer à 22 529, tandis que l’indice SmallCap s’est stabilisé à 0,46% ou 115 pts à 25 111. L’Inde VIX, indice de volatilité, a gagné 0,26% pour s’établir à 13,40 niveaux, son plus bas depuis février 2020.

Sumeet Bagadia, directrice exécutive, Courtage de choix

Techniquement, l’indice a pris une résistance à la formation de la bande de Bollinger supérieure qui suggère une certaine prise de bénéfices à court terme. De plus, l’indice s’est également formé comme un chandelier baissier de Marubozu sur le graphique journalier, ce qui indique une nouvelle correction pour la session à venir. En outre, un indicateur de dynamique RSI (14) et MACD a également indiqué un croisement négatif sur la période quotidienne. À l’heure actuelle, le chouette semble avoir une résistance à 15900 niveaux tandis que le support immédiat se situe à 15650.

Narendra Solanki, Head- Equity Research (Fondamental), Anand Rathi Shares & Stock Brokers

Les marchés indiens ont commencé sur une note positive suite aux indices mitigés du marché asiatique Les cas de Covid pèsent sur le sentiment mondial. Au cours de la séance de l’après-midi, les marchés se sont échangés avec des pertes mineures en raison de la vente d’actions de première ligne. Une certaine anxiété est également venue avec la déclaration India Ratings and Research (Ind-Ra), son estimation antérieure de la croissance du produit intérieur brut (PIB) à 10,1% pour l’exercice en cours (FY22) ne devrait pas tenir en raison de la vitesse et de l’ampleur de Covid 2.0 . Sur le plan sectoriel, des ventes ont été observées dans les services financiers, l’informatique et les banques privées tandis que les métaux, la pharmacie, les banques PSU et les FMCG se sont échangés dans le vert.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Après avoir ouvert à un niveau record, les marchés nationaux ont glissé dans la zone négative en suivant les indices de leurs pairs mondiaux en raison de la flambée des cas de Covid en Asie. PSU Les banques étaient au centre de l’attention en prévision des progrès de la privatisation. Le marché est devenu volatil à l’heure de clôture, avant et pendant l’annonce FM, bien qu’il se soit concentré sur le plan de secours Covid-19 principalement pour les soins de santé et les secteurs en difficulté, ce qui profitera à l’économie dans son ensemble.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Les inquiétudes sur l’inflation ont maintenu les marchés en sourdine aujourd’hui sur l’indice alors que la rue attendait avec impatience des mesures d’allègement du FM sur l’ECGLS et les infrastructures de santé. Le marché dans son ensemble est cependant resté raisonnablement dynamique, avec plusieurs actions de PSU Banking, Metals & Gas qui bourdonnent aujourd’hui.

