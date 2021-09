RIL, Titan parmi les meilleures actions techniques à acheter ; Nifty pourrait se négocier dans la fourchette 17650-17450 au milieu d’indices mondiaux incertains

in

Pour les day traders, tant que l’indice se négocie au-dessus de 17450/58500, le rallye de repli devrait se poursuivre jusqu’à 17600-17650 -17680/59150-59300-59500. Image : .

Par Shrikant Chouhan

Après deux jours de forte correction des prix, mardi, les indices de référence ont connu une forte remontée du niveau de support 17350/58300. Après la correction intrajournalière, le Nifty a pris le support à 17326/58232 et s’est fortement inversé. Le rallye intrajournalier a été largement soutenu par les valeurs des métaux, du pétrole et du gaz et certaines valeurs financières. Alors que, malgré une forte dynamique, les actions automobiles ont subi une pression vendeuse. Techniquement, la texture de la formation d’inversion marquée près de 10 jours SMA suggère une nouvelle tendance à la hausse par rapport au niveau actuel. Nous pensons que la tendance à court terme est toujours à la hausse, mais en raison des conditions mondiales incertaines, le marché pourrait préférer se négocier dans une fourchette de 17650-17450/59300-58500.

Pour les day traders, tant que l’indice se négocie au-dessus de 17450/58500, le rallye de repli devrait se poursuivre jusqu’à 17600-17650 -17680/59150-59300-59500. D’un autre côté, en dessous de 17430/58500, la tendance haussière serait vulnérable.

Actions à acheter

Manappuram Finance

ACHETER, CMP : Rs 166,35, CIBLE : Rs 175, SL : Rs 162

Après la correction par rapport aux sommets d’environ 205, l’action est entrée dans une phase d’accumulation. Elle a finalement formé un modèle de chandelier engloutissant haussier avec un volume en hausse près de la zone de support, ce qui suggère une nouvelle tendance haussière au cours des prochaines séances de bourse.

Charbon Inde

ACHETER, CMP : Rs 156.4, CIBLE : Rs 165, SL : Rs 152

Le compteur a montré un mouvement haussier remarquable ces derniers temps et après avoir atteint le sommet d’environ 161, il y a une pause dans l’élan, mais actuellement, sur les graphiques intrajournaliers, il s’est fortement inversé par rapport à sa zone de support à double fond, ce qui indique que le compteur a du potentiel. pour un nouveau mouvement haussier par rapport aux niveaux actuels.

Compagnie Titan

ACHETER, CMP : Rs 2085,85, CIBLE : Rs 2190, SL : Rs 2040

Après une forte reprise à la hausse sans aucune correction majeure, une certaine prise de bénéfices est observée dans le compteur, ce qui a entraîné une baisse des prix, néanmoins, un fort renversement est très probable du support de la zone de retracement pour une nouvelle hausse à court terme.

Reliance Industries Ltd (RIL)

ACHETER, CMP : Rs 2404.7, CIBLE : Rs 2520, SL : Rs 2350

Sur la période quotidienne, après la forte hausse, le titre était dans une phase de consolidation, mais actuellement, sur les graphiques intrajournaliers, il se négocie selon un modèle de graphique en triangle qui indique que le compteur a un potentiel de hausse suffisant par rapport aux niveaux actuels.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

