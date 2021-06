RIL, Vodafone Idea, SpiceJet, IRCTC, HDFC Life, IRCON International, Ruchi Soya, GIC Re en bref

in

Les chartistes disent que la tendance à court terme de Nifty semble être faible avec un mouvement saccadé.

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 33,50 points ou 0,21% à 15 821 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 mercredi. Une multitude de facteurs tels que les résultats du quatrième trimestre, les actions spécifiques aux actions, les prix du pétrole brut, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain, les entrées de fonds étrangers et d’autres indices mondiaux orienteront les marchés aujourd’hui. Les chartistes disent que la tendance à court terme de Nifty semble être faible avec un mouvement saccadé. “L’absence d’un vif intérêt vendeur des nouveaux sommets au cours des deux dernières sessions pourrait signaler des chances d’arrêt de cette baisse et l’émergence d’un rebond haussier au cours des 1-2 prochaines sessions. Des supports importants à surveiller autour de 15670-15600 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Les actions à l’honneur

Idée Vodafone, SpiceJet : Plus de 900 sociétés cotées à l’ESB, dont SpiceJet, Vodafone Idea, Binani Industries, Dish TV India, Emami Realty, IRCON International, Liberty Shoes, Sadbhav Engineering, Simbhaoli Sugars, Simplex Infrastructures, SREI Infrastructure Finance et Zodiac Clothing, annonceront en janvier- Résultats du trimestre de mars au 30 juin.

Reliance Industries Ltd : RIL, dirigé par Mukesh Ambani, a annoncé une joint-venture avec Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) pour construire une installation de production pétrochimique à Abu Dhabi. Les deux sociétés construiront une usine intégrée, d’une capacité de production annuelle de 940 000 tonnes de chlore-alcali, 1,1 million de tonnes de dichlorure d’éthylène et 360 000 tonnes de polychlorure de vinyle (PVC).

Compagnie d’assurance-vie HDFC : Standard Life (Mauritius Holdings) a vendu 10,08 crore d’actions ou une participation de 4,99 pour cent dans HDFC Life Insurance Company mardi via deux transactions en gros sur l’ESB à Rs 673 chacune.

IRCTC : Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd (IRCTC) a signalé mardi une baisse de 23% de son bénéfice après impôts à Rs 103,78 crore pour le trimestre de mars 2021. La société avait déclaré un bénéfice après impôts (PAT) des activités poursuivies de Rs 135,14 crore pour le trimestre correspondant il y a un an.

Ruchi Soya : Ruchi Soya Industries Ltd, dirigée par Baba Ramdev, a annoncé mardi un bénéfice net de Rs 314,33 crore pour le trimestre clos en mars 2021. La société avait enregistré une perte nette de Rs 41,24 crore au cours de la période de l’année dernière.

CPG Re : General Insurance Corporation of India a annoncé mardi un bénéfice net consolidé de 1 991,59 crores de roupies pour l’exercice 2020-21. Le réassureur public avait enregistré une perte de Rs 186,46 crore en 2019-2020.

