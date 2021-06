RIL, Wipro, Dalmia Bharat, Reliance Home, Power Finance, RITES, Jagran Prakashan actions en bref

in

Sur les graphiques techniques, Nifty s’est négocié dans un canal de tendance haussière sur le graphique intrajournalier et oscille actuellement autour de la bande supérieure de celui-ci. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient en baisse de 18 points à 15 836 sur la bourse de Singapour, indiquant une ouverture en sourdine pour BSE Sensex et Nifty 50 mercredi. Les marchés ont atteint de nouveaux sommets ces derniers jours. Sur les graphiques techniques, Nifty s’est négocié dans un canal de tendance haussière sur le graphique intrajournalier et oscille actuellement autour de la bande supérieure de celui-ci. “Nous voyons un signe précoce d’un rebond de l’indice bancaire qui pourrait déclencher une nouvelle poussée”, a déclaré Ajit Mishra, vice-président – Recherche, Religare Broking. Il a conseillé aux traders de continuer à se concentrer sur la sélection d’actions et d’éviter les paris à contre-courant.

Les actions à l’honneur

RITES, Nureca : Des sociétés cotées à l’ESB telles que RITES, Asahi India Glass, CESC, Commercial Syn Bags, DIC India, Kakatiya Cement Sugar, Manaksia Steels, Nureca, Pritika Auto Industries, Somany Ceramics et Welspun Enterprises, annonceront leurs résultats du trimestre janvier-mars le 16 juin.

Wipro : Wipro a annoncé avoir rejoint l’initiative Partenariat pour de nouvelles normes de travail du Forum économique mondial afin d’établir un avenir du travail sain, résilient et équitable. Cette initiative vise à co-créer de nouveaux cadres, à façonner des politiques humaines avant-gardistes et à utiliser des outils et des technologies pour créer collectivement des normes de travail axées sur l’humain, avec des personnes au

cœur de métier.

Reliance Industries Ltd : Reliance Jio, la branche numérique de RIL, lancera le service haut débit postpayé Jiofiber à partir du 17 juin sans facturer de frais d’installation sur les nouvelles connexions, a déclaré PTI citant une source de l’entreprise. La société facture actuellement Rs 1 500 comme frais d’installation pour les nouvelles connexions.

Dalmia Bharat : Dalmia Bharat Sugar and Industries a annoncé mardi qu’elle augmenterait sa capacité de fabrication d’éthanol à 15 crore de litres par an, contre 8 crore de litres à partir de janvier 2022. L’annonce suit de près la décision du gouvernement d’atteindre l’objectif de 20 % de mélange d’éthanol dans l’essence en 2025.

Financement résidentiel de Reliance : Le délai de vote sur les offres pour Reliance Home Finance (RHF) a été prolongé jusqu’au 19 juin, car certains prêteurs n’ont pu voter que mardi soir, ont déclaré à FE des sources proches du développement.

Société de financement de l’énergie : Power Finance Corporation (PFC) a déclaré un bénéfice net de Rs 8 444 crore pour l’exercice clos en mars 2021 sur une base autonome, enregistrant une augmentation de 49% en glissement annuel par rapport à la période de l’année dernière grâce à des revenus d’intérêts plus élevés et moindre coût des fonds.

Jagran Prakashan : Dans une transaction en gros NSE mardi, le Franklin Templeton Mutual Fund a vendu 16,17 lakh actions de Jagran Prakashan à Rs 61,79 par action.

