RIL, Wipro, ICICI Bank, L&T Infotech, Power Grid, HPCL, Natco Pharma en bref

in

Les analystes constatent une forte volatilité le jour de l’expiration des options, avec une hausse limitée sur les marchés

Les contrats à terme astucieux ont chuté de 109 points ou 0,69% à 15 666,50 sur la bourse de Singapour le jour d’expiration hebdomadaire des options. BSE Sensex et Nifty 50 devraient commencer en rouge, selon les tendances sur SGX Nifty. Les analystes constatent une volatilité élevée le jour de l’expiration des options, avec une hausse limitée sur les marchés. Une multitude de facteurs tels que le rythme de la vaccination contre le COVID-19, les résultats du FOMC américain, les prix du pétrole brut, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain, les développements spécifiques aux actions et d’autres indices mondiaux fourniront une orientation supplémentaire aux marchés nationaux. «Nous nous attendons à ce que la volatilité reste élevée dans les indices en raison de l’expiration hebdomadaire prévue. En cas de nouvelle baisse, Nifty trouverait un support autour de la zone 15 600-15 650 jeudi. Du côté supérieur, la zone 15 800-15 850 constituerait un obstacle », a déclaré Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking.

Focus sur les actions

Power Grid Corporation de l’Inde, DB Corp : Sociétés cotées à l’ESB telles que Natco Pharma, Jammu & Kashmir Bank, Power Grid Corporation of India, DB Corp, Basant Agro Tech, Gyscoal Alloys, Global Vectra Helicorp, HealthCare Global Enterprises, Hindustan Media Ventures, IFB Agro Industries, Indostar Capital Finance, Khadim India, Kingfa Science, Nava Bharat Ventures, Novartis India, Power Mech Projects, Royal Orchid Hotels, Siel Financial Services et Tube Investments of India, annonceront leurs résultats du trimestre janvier-mars le 17 juin.

Wipro : Wipro a annoncé un partenariat avec Exaware, un fournisseur de solutions de routage Open Network. Le partenariat développera conjointement des solutions d’ingénierie avancées qui favorisent l’innovation dans l’industrie des réseaux, rationalisent les mises à niveau de la technologie 5G et ouvrent la porte à une future compatibilité 6G.

Reliance Industries Ltd : L’assemblée générale annuelle (AGA) de RIL qui se tiendra jeudi prochain pourrait clarifier les prix, les fonctionnalités et les tarifs des téléphones Jio-Google. Lors de l’AGA de la société l’année dernière, Mukesh Ambani, président et directeur général de RIL, avait annoncé que Google s’associerait à Jio pour concevoir un système d’exploitation afin de proposer un smartphone d’entrée de gamme abordable, ce qui, selon Ambani, était une étape vers la création de l’Inde ” 2G-mukt ».

L&T Infotech : L&T Infotech (LTI), basée à Mumbai, a signé un accord pour acquérir une participation de 100 % dans Cuelogic Technologies, basée à Pune, pour 8,4 millions de dollars dans le cadre d’une transaction en espèces. Dans son dossier auprès de la NSE, LTI a déclaré que la transaction serait finalisée dans deux à quatre semaines

HPCL : Hindustan Petroleum Corporation Ltd prévoit de poser un pipeline de 215 km pour transporter du gaz de pétrole liquéfié (GPL) du port de Haldia à l’usine d’embouteillage de la société à Panagarh, dans le Bengale occidental. On estime que jusqu’à 1,06 million de tonnes par an (MTPA) de produit seront transportées par le pipeline d’ici l’exercice 26.

Banque ICICI : ICICI Bank a lancé mercredi un ensemble de solutions bancaires pour les entreprises et l’ensemble de leur écosystème, y compris les promoteurs, les sociétés du groupe, les employés, les concessionnaires, les vendeurs et autres parties prenantes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.