RIL, Wipro, Tata Power, General Insurance, APL Apollo Tubes, Muthoot Finance, focus sur les stocks d’acier

Les marchés pourraient rester volatils jeudi en raison de l’expiration hebdomadaire des contrats F&O

Les contrats à terme Nifty se négociaient 77,50 points ou 0,50% de plus à 15 707,50 sur la bourse de Singapour, indiquant une ouverture d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 jeudi. Lors de la séance précédente, BSE Sensex s’est installé dans le rouge tandis que Nifty 50 a réussi à récupérer toutes les pertes intrajournalières et a terminé dans le vert. Les marchés pourraient rester volatils jeudi en raison de l’expiration hebdomadaire des contrats F&O. Les investisseurs garderont également un œil sur l’actualité liée au COVID, le prix du brut Brent, les données PMI des services, les bénéfices des entreprises et d’autres développements mondiaux. Les chartistes disent que le Nifty semble avoir une résistance immédiate à 15650 niveaux tandis que le support est placé à environ 15400 niveaux.

Focus sur les actions

RIL: Dans le dernier rapport annuel de la société, Mukesh Ambani a déclaré que Reliance Industries Ltd disposait désormais d’un bilan solide avec des liquidités élevées qui soutiendraient les plans de croissance de ses trois moteurs d’hyper-croissance – la branche télécommunications Jio, la vente au détail et les activités de transformation du pétrole en produits chimiques. La société a vendu des participations minoritaires dans Jio Platforms et sa filiale de vente au détail pour près de Rs 2 lakh crore, 49% dans une entreprise de vente au détail de carburant pour Rs 7 629 crore et a levé un autre Rs 53 124 crore grâce à l’émission de droits.

Nouvelles connexes

Infosys, ITC, RIL, PVR, Route Mobile, Motherson Sumi, Manappuram Finance en bref Actions à acheter: les actions de RIL, Oberoi Realty et Godrej Prop pourraient augmenter jusqu’à 21% au cours des 3 prochains mois, selon les graphiques Focus sur les actions ITC, Infosys, Radico Khaitan, Magma Fincorp, PNB Housing, Aurobindo Pharma

Assurance générale, APL Apollo Tubes : Un total de 29 sociétés cotées à l’ESB, dont General Insurance Corporation of India, APL Apollo Tubes, Gujarat State Petronet Ltd, Quess Corp, Nucleus Software Exports, Arvind Fashions, Kovai Medical Center & Hospitals, GTL Infrastructure, TGV SRACC Ltd, Roto Pump, et Cupid Ltd annonceront leurs résultats trimestriels le 3 juin.

Wipro : Wipro et Finastra ont annoncé un partenariat pour aider les banques d’affaires de la région Asie-Pacifique à accélérer leur transformation numérique. Les sociétés créeront une offre unique qui combine le catalogue de services complet de Wipro avec le financement commercial front-to-back de Finastra

et des solutions de gestion de trésorerie.

Puissance de Tata : Tata Power Solar a annoncé mercredi avoir reçu une lettre d’attribution pour un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) pour la construction de projets solaires de 210 mégawatts (MW) pour TPC. La valeur totale de la commande des projets est d’environ Rs 686 crore et la date de mise en service de NTPC est fixée à novembre 2022.

Stocks d’acier : Les prix de gros de l’acier sur le marché intérieur ont connu une hausse de 4,5 à 6,2 % depuis le début du mois en cours. Les prix ont doublé l’année dernière. Des sources de l’industrie ont déclaré qu’à compter du 1er juin, les sidérurgistes ont augmenté le prix de gros des bobines laminées à chaud (HRC) jusqu’à 3 000 roupies la tonne, le portant à 69 000 roupies la tonne sur le marché de gros de Mumbai.

Muthoot Finance : Muthoot Finance a annoncé mercredi une augmentation de 22,5% en glissement annuel de son bénéfice net consolidé au quatrième trimestre à 1 023,76 crores de roupies, en grande partie en raison des bonnes performances de la division des prêts d’or.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.