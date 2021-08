RIL, Zomato, Rolex Rings, SAIL, Coal India, Mrs Bectors Food, CAMS, actions KIMS en bref

Cette semaine, le marché réagirait aux données d’inflation des États-Unis et de la Chine ainsi qu’aux données du PIB britannique.

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 23,5 points ou 0,14% à 16 250 sur la bourse de Singapour, indiquant une ouverture en baisse pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. Les analystes affirment que la dynamique positive du marché se poursuivra en raison des données économiques nationales solides, des résultats trimestriels impressionnants et du déblocage dans divers États. “Cependant, la volatilité autour des discussions sur le tapering de la Fed américaine continue d’inquiéter les investisseurs. Cette semaine, le marché réagirait aux données d’inflation des États-Unis et de la Chine ainsi qu’aux données du PIB britannique. De nombreuses actions spécifiques aux actions se poursuivraient à mesure que davantage de résultats seraient déclarés », Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd.

Des actions à surveiller

RIL : Reliance New Energy Solar (RNESL), une filiale en propriété exclusive de Reliance Industries Ltd (RIL), avec les investisseurs stratégiques Paulson & Co. Inc. et Bill Gates, et quelques autres investisseurs, a annoncé un investissement de 144 millions de dollars dans Ambri Inc, une société de stockage d’énergie basée dans le Massachusetts, aux États-Unis.

Financement de Sundaram : Sundaram Finance (SFL) a annoncé une augmentation de 16% de son bénéfice après impôts à Rs 192 crore pour le premier trimestre de l’exercice en cours, contre Rs 166 crore au cours de la période de l’année dernière. Le revenu total de la NBFC basée à Chennai a légèrement augmenté, passant de Rs 952 crore à Rs 952.

NAVIGUER: Steel Authority of India (SAIL) finalisera la prochaine phase de son plan de modernisation et d’expansion de capacité – pour plus que doubler sa capacité de production d’acier brut installée à 50 millions de tonnes par an (MTPA) – au cours des 15 à 18 prochains mois, son sommet a déclaré la direction lors d’un appel aux investisseurs.

Hôtels indiens : La branche hôtelière du groupe Tata, Indian Hotels Company Ltd (IHCL), a annoncé lundi une réduction de sa perte nette consolidée à Rs 301,58 crore pour le trimestre clos le 30 juin 2021.

Bagues Rolex : Le Fonds d’actions asiatiques HSBC a accumulé 1,44 lakh d’actions de Rolex Rings nouvellement cotées dans le cadre d’une opération en gros à la Bourse nationale à 1 250 Rs pièce lundi.

Zomato, charbon de l’Inde : Sociétés cotées à l’ESB telles que Zomato, Coal India, Lupin, Power Grid Corporation of India, Ashoka Buildcon, Balaji Telefilms, Mrs Bectors Food Specialities, Brookfield India Real Estate Trust REIT, Computer Age Management Services, Deepak Fertilisers, Eveready Industries, Heranba Industries , Infibeam Avenues, IRB Infrastructure Developers, Jindal Steel & Power, Krishna Institute of Medical Sciences, Linde India, Manappuram Finance, Max Financial Services, Motherson Sumi Systems, Prestige Estates Projects, Reliance Infrastructure, Tata Teleservices (Maharashtra) et Whirlpool of India , publiera les résultats du trimestre d’avril à juin le 10 août.

