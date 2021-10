Riley et Freeman tuent les Dodgers défensivement

Austin Riley et Freddie homme libre ont été combinés pour un jeu défensif de cirque dans le match 6 de la série de championnats de la Ligue nationale de la Ligue majeure 2021 et suivent meurtre aux Dodgers maintenant défensivement, a inspiré les Braves d’Atlanta et les rapproche de leur première Série mondiale depuis 1999.

Pris, tiré et joué

Atlanta en MODE PLAYSTATION. pic.twitter.com/yQr7lM1536 – LasMayores (@LasMayores) 24 octobre 2021

Riley

Il a eu des réflexes pour attraper le ballon malgré le mouvement.

Homme libre

Il fit la sortie non seulement en soulevant le piconazo, mais sans se détacher de la base.

Tuer les Dodgers défensivement

La pièce terminée par Riley et Freeman rejoint le quadrilatère d’Eddie Rosario alors que les Braves tuent les Dodgers jusqu’à présent.

