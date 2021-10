Riley Keough remercie Dakota Johnson après la dédicace de la chanson de Chris Martin

Riley keough partage sa profonde gratitude à Christophe Martin et Dakota Johnson après que la musicienne ait dédié une chanson à son défunt frère.

L’actrice de 32 ans de Zola a publié des images sur Instagram le dimanche 24 octobre de Jeu froidLa performance de la veille au 8e événement annuel We Can Survive d’Audacy au Hollywood Bowl de Los Angeles. La vidéo, que l’actrice n’a pas enregistrée elle-même, comprenait Chris prenant un moment pendant son interprétation touchante du tube du groupe « Yellow » pour se souvenir du frère de Riley, Benjamin Storm Keough, décédé en juillet 2020 à l’âge de 27 ans.

« @coldplay a dédié Yellow à mon frère ce soir à @wecansurvivela », a écrit Riley, ajoutant cinq emojis cardiaques et trois emojis sanglotant. « Je n’étais pas prêt pour ça mais c’était une si belle surprise. »

Dans sa légende, elle a également rendu hommage à la petite amie de longue date de Chris, Dakota, sa co-star dans la prochaine série limitée Cult Follow. « Et moi je t’aime @dakotajohnson et je remercie et merci à celui qui a capturé cette vidéo », a poursuivi Riley.