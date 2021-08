Rimac ne ferme pas la porte en rejoignant la Formule 1

Le constructeur automobile croate Rimac est ouvert à une future implication dans le sport automobile et ne dit donc pas non à la Formule 1.

Rimac a des liens avec le groupe Volkswagen, ayant conclu une joint-venture avec Porsche en 2021, également filiale de Volkswagen.

Cette nouvelle alliance a vu la marque Bugatti haute performance de Volkswagen et Rimac se réunir pour former Bugatti-Rimac.

Et en termes de Formule 1, ces relations ont une signification plus large, puisque Volkswagen est connu pour s’intéresser de près aux nouveaux moteurs qui devraient arriver en 2025.

Porsche et une autre filiale de Volkswagen, Audi, sont connus pour avoir assisté à diverses réunions concernant la prochaine génération de groupes motopropulseurs de la Formule 1.

Bien sûr, ce vaste réseau de constructeurs crée une liste de noms qui pourraient faire leur apparition en Formule 1, et bien qu’actuellement les ressources pour un projet de sport automobile ne soient pas là, Rimac n’exclut pas que ce soit eux.

“Il y a beaucoup de pétroliers dans l’entreprise qui aimeraient travailler sur la technologie de Rimac pour une voiture de course, et nous avons déjà réalisé des prototypes pour Pikes Peak, e-TCR…)”, déclare Marta, responsable de la communication et du marketing de Rimac. Longin, cité par Motorsport.com.

« Mais notre objectif est principalement de concevoir et de produire une technologie EV haute performance en grandes quantités (des dizaines de milliers d’unités d’entraînement électriques, de blocs-batteries et d’autres technologies).

“Avec des projets en cours et ceux en développement pour commencer la production dans les années à venir, nous n’avons tout simplement pas les ressources pour participer à un projet de sport automobile.

“Bien que qui sait, peut-être un jour…”

Dans l’état actuel des choses, si Volkswagen décidait de s’impliquer dans la Formule 1, alors ils enverraient probablement Porsche ou Audi.

“Dans l’ADN de Porsche, il y a le sport automobile et nous serons toujours intéressés par la compétition pour pouvoir transférer cette technologie à nos voitures de rue”, a précédemment cité Olivier Blume, PDG de Porsche AG.

“Nous avons été appelés et demandés par la F1 et le groupe VW si nous sommes intéressés par la course. Aucune décision n’a été prise par le Groupe mais elle est à l’étude, bien qu’on ne sache pas si avec la marque Audi ou Porsche, et tout dépendra des nouvelles règles pour 2025.