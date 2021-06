Rimac Nevera, l’hypercar de 1 900 chevaux

Chaque année, des dizaines de prototypes de voitures apparaissent au salon de l’automobile de Genève, mais seuls quelques-uns parviennent à devenir réalité. Rimac Automobili a concrétisé en une décennie seulement certains de ses projets les plus ambitieux. Le dernier de ses concepts, baptisé C_Two, est devenu une hypercar électrique baptisée Nevera.. Parmi ses qualités extraordinaires, citons ses 1 914 ch et sa vitesse de pointe de 415 km/h (385 mph).

La Rimac Nevera est une combinaison extraordinaire de puissance, de vitesse et de style. D’esprit tout-électrique, il dispose de quatre moteursun dans chaque roue. Ils sont alimentés par une batterie composée de Batterie de 120 kWh avec 6 960 cellules. Le résultat ? Une puissance de 1,4 MW qui, selon l’entreprise, équivaut à 1 914 HP.

Mais passons aux données qui génèrent le plus d’adrénaline. Rimac affirme que la Nevera atteindra le niveau de la 60mph en moins de 1,85 secondes.. En ce qui concerne la vitesse de pointe, ils affirment que c’est 258 mph (415 km/h).étonnamment plus rapide que celle promise par le Tesla Roadster 2020 (402 km/h), mais inférieure à celle de la Bugatti Chiron (420 km/h).

Performances et apparence

L’une des qualités les plus remarquables de Rimac est sa capacité à créer des solutions techniques de haut niveau. À cet égard, a mis au point un système appelé All-Wheel Torque Vectoring 2 (R-AWTV 2) pour remplacer le système de stabilité électronique classique.. En gros, cela donne plus de contrôle et d’adhérence dans toutes sortes de scénarios. “Son logiciel effectue plus de 100 calculs par seconde pour adapter le niveau de couple en fonction du style de conduite souhaité”, explique Rimac.

Les caractéristiques de la Nevera. une douzaine de capteurs à ultrasons, 13 caméras et un réseau de radars exploités par NVIDIA Pegasus et Rimac Driving Coach.. Il s’agit d’un système qui, grâce à l’intelligence artificielle, guidera le conducteur à l’aide de repères visuels et sonores pour savoir plus précisément quand tourner et accélérer sur un circuit.

Frigo : plus qu’une voiture, une expérience.

Parlons maintenant de l’extérieur. Le Nevera est une œuvre d’art à l’intérieur comme à l’extérieur. Il possède une monocoque en fibre de carbone qui réduit le poids et améliore la sécurité.. Le pack de batteries est intégré dans cette pièce qui, selon Rimac, est “la plus grande du secteur”.

Et à l’intérieur ? Rimac a fait un bon travail en combinant la technologie d’affichage moderne aux lignes traditionnelles des voitures de sport. Il comporte trois écrans : un derrière le volant, qui affiche le combiné d’instruments et d’autres informations configurables ; un écran central horizontal ; et un écran plus petit, joliment rectangulaire, pour le passager.

Lorsque vous achetez une hypercar, vous emportez également avec vous une expérience, un concept et une philosophie. Rimac a voulu passer à la vitesse supérieure, mais à sa manière. C’est pourquoi ils veillent à ce qu’aucun réfrigérateur ne soit jamais identique à un autre. A cette fin, Les futurs propriétaires pourront se rendre en Croatie pour “concevoir la voiture en fonction de leurs besoins”..

Ils pourront choisir parmi un large éventail d’options de matériaux et d’éléments personnalisés. En outre, ils pourront accéder à un programme de personnalisation premium qui proposera des versions GT, Signature, Timeless ou Bespoke. C’est vrai, Au total, seules 150 unités seront construites au prix de départ de 2,4 millions de dollars..

Rimac, plus qu’un constructeur automobile

Mate Rimac, fondateur de Rimac Automobili : Crédit : Porsche

Rimac, c’est plus qu’un constructeur automobile. Elle est le partenaire et l’élément clé de certaines des plus grandes entreprises du secteur. C’est une étape importante qu’elle a franchie en moins de 15 ans d’existence.

Son portefeuille comprend la Concept One, la voiture électrique de série la plus rapide du monde en 2013, et son successeur, la C Two, qui est devenue le Frigo et est arrivée pour changer les règles du jeu.

L’entreprise fabrique et commercialise des batteries, des systèmes de transmission pour Porsche, McLaren et d’autres entreprises.. Tout cela sous la houlette de Mate Rimac, un Croate de 33 ans qui a commencé son rêve dans le garage de la maison de ses parents où il a transformé une vieille BMW Série 3 de 1984 en voiture électrique et a fondé sa propre entreprise en 2009.