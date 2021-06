Rinaldi gagne à domicile

in

12/06/2021 à 15h57 CEST

.

Le pilote italien Michael Ruben Rinaldi (Aruba Racing Ducati) a dominé ce samedi de bout en bout la première course du Championnat du Monde Superbike sur le circuit Marco Simoncelli de Misano, où il a remporté sa première victoire de la saison.

Il s’agit de la deuxième victoire du pilote italien dans la catégorie reine des Superbikes, après celle qu’il a remportée l’an dernier lors de la manche de Teruel, et la troisième de Ducati en 2021, qui est la 31e de l’équipe sur cette piste.

L’anglais Jonathan Réa venait du “pôle” mais Rinaldi Il a dépassé le champion du monde très tôt et est allé en tête. Avec eux scott redding (Aruba) et Toprak Razgatlioglu (jambe Yamaha).

Les premiers tours, sur un total de 21, ont montré que Rinaldi Oui Réa ils avaient un meilleur rythme que leurs rivaux. Rougeur Oui Razgatlioglu Ils marchaient quelques mètres derrière et, plus éloignés l’un de l’autre Alex Lowes (Kawasaki), Tom Sykes (BMW Motorrad), Chaz Davies (GoEleven) et espagnol Allvaro Bautista (Équipe CRH).

Au neuvième tour Réa a perdu le contrôle de sa Kawasaki au virage 1 et a à peine pu sauver la chute, mais a cédé la deuxième position à Razgatlioglu, et en haut il était seul Rinaldi avec près de 4 secondes d’avance sur le Turc.

Chaz il a été éliminé par une chute au 4e tour alors qu’il était dans le top dix.

Les derniers tours n’ont apporté aucune surprise. Rinaldi gagné avec 3,6 secondes d’avance pour devenir le premier Italien à s’imposer à Misano depuis Marco Melandri l’a fait en 2017.

Razgatlioglu a réalisé son cinquième podium de la saison, tout en Réa il a terminé troisième, avec son septième podium consécutif et numéro 150 avec Kawasaki.

Allvaro Bautista il a terminé sixième après une course solide, confirmant le rythme soutenu qu’il avait affiché au cours du week-end.