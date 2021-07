Rincón et Manzanera, deux Espagnols en finale du double junior

10/07/2021 à 20:29 CEST

.

Les Espagnols Daniel Rincón, qui fait équipe avec le Jordanien Abedallah Shelbayh, et Alejandro Manzanera, qui est en duo avec le Lituanien Edas Butvilas, se retrouveront en finale junior du double de Wimbledon..

Rincón et Shelbayh ont battu Banerjee et Isomura par 6-4 et 6-2, tandis que Manzanera et Butvilas ont pu avec Bueno et Vallejo également en deux sets par 6-4 et 6-4.

Ainsi, l’une des deux concurrentes espagnoles remportera le titre, assurant un nouveau succès en tennis formatif, qui a déjà vu la basque Mintegi se qualifier pour la finale féminine junior.

Rincón et Manzanera tenteront d’imiter le seul champion espagnol en double, Tomás Carbonell, qui a fait équipe en 1986 avec l’Américain Petr Korda.