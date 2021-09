RInfra-DMRC : l’ordonnance SC arrête les principes juridiques sur les sentences arbitrales

L’argent ainsi reçu sera utilisé par l’entreprise pour rembourser sa dette envers les banques, détenues pour la plupart par l’État.

L’ordonnance de la Cour suprême de la semaine dernière confirmant la sentence arbitrale de 4 600 crores de roupies en faveur de la société du groupe Anil Ambani, Delhi Airport Metro Express (DAMEPL) contre Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a fixé les normes juridiques pour le contrôle judiciaire des sentences arbitrales, les observateurs maintiennent. Le jugement aidera les hautes cours à développer et à appliquer des normes en matière d’examen des décisions rendues par les tribunaux arbitraux.

Le CS a essentiellement réitéré qu’il n’y a que des motifs limités disponibles pour l’annulation des sentences arbitrales.

Selon Mahesh Agarwal, qui a comparu pour DAMEPL, « Le jugement historique règle la controverse et ordonne l’exécution de l’indemnité de résiliation, qui est payable à un concessionnaire pour compenser l’investissement réalisé par les entreprises privées. Cela rassure également les banques/IF qui financent des projets d’infrastructure à grande échelle… SC a réaffirmé le principe de non-ingérence dans les sentences arbitrales.

Le tribunal avait entendu l’affaire du différend entre DAMEPL et DMRC pendant trois ans et demi et avait rendu un verdict unanime en faveur du premier en 2017 et avait ordonné à DMRC de payer 4 800 crores de roupies à titre de dommages et intérêts à la société.

Le 6 mars 2018, un banc de juge unique du HC de Delhi dirigé par le juge Sanjeev Sachdeva a confirmé la sentence arbitrale et a ordonné à DMRC de payer dans les quatre semaines 3 502 crore de roupies, soit 75 % du montant total de la sentence, conformément à l’approbation du gouvernement indien. directives, à Reliance Infrastructure.

Cette ordonnance a été contestée par le DMRC devant une chambre de division du Delhi HC, qui, en 2019, a annulé la sentence arbitrale, et par conséquent, l’affaire est parvenue à la Cour suprême.

Enfin, l’ordonnance SC de la semaine dernière a mis fin à la bataille juridique de huit ans entre RInfra et DMRC autour de la ligne de métro Delhi Airport Express.

L’ordonnance SC ouvrira la voie au recouvrement des dommages et des frais de résiliation réclamés par Reliance Infrastructure, conformément aux dispositions de l’accord de concession entre DMRC et la société. L’argent ainsi reçu sera utilisé par l’entreprise pour rembourser sa dette envers les banques, détenues pour la plupart par l’État.

