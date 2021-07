RInfra en pourparlers avec Cube Highways, Brookfield, Apollo Global pour la vente de 5 actifs routiers

in

Après avoir conclu avec succès la vente de Rs 3 600 crores de DA Toll Road aux autoroutes et infrastructures Cube en janvier, Reliance Infrastructure est de retour sur le marché pour monétiser cinq autres actifs routiers opérationnels.

Selon des sources, la société est en pourparlers avec des acteurs mondiaux de l’investissement tels que Cube Highways, soutenu par iSquared Capital ; Brookfield; Apollo Global ; et la CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) pour la vente de DS Toll Road, NK Toll Road et SU Toll Road au Tamil Nadu, JR Toll Road au Rajasthan et de l’autoroute Pune-Satara de 140 km au Maharashtra.

Ensemble, les cinq routes devraient rapporter environ Rs 3 250 crore, ce qui aidera l’entreprise à réduire sa dette consolidée de Rs 14 260 crore à partir de mars 2021.

Les actifs routiers à péage de 283 km au Tamil Nadu et au Rajasthan ont une période de concession de solde pouvant aller jusqu’à 12 ans. Cube Highways a manifesté son intérêt pour ces projets avec une offre de Rs 1430 crore. L’autoroute Pune-Satara est en cours de discussion avec Brookfield, Apollo Global Investment Partner et CDPQ et devrait rapporter environ 1 800 crores de roupies, selon des sources.

Alors que la CDPQ et Brookfield ont refusé de commenter, un courriel à Apollo Global et un message à Cube Highways n’ont suscité aucune réponse.

En janvier, RInfra a finalisé la vente de DA Toll Road à Cube Highways and Infrastructure III pour une valeur d’entreprise de plus de Rs 3 600 crore. Le produit a été utilisé pour réduire le total des dettes de Relinace Infra d’environ 20 % à ce moment-là.

La société est engagée dans une campagne de réduction de la dette et vise à se libérer de sa dette d’ici mars 2022. Récemment, elle a annoncé une levée de fonds de Rs 550 crore auprès du groupe promoteur et de VSFI Holding, une filiale de Varde Investment Partners. Les fonds levés seront utilisés pour les ressources à long terme, à des fins générales de l’entreprise pour financer la croissance future et pour réduire la dette.

