Ring ajoute des réponses rapides sur le thème d’Halloween à ses caméras de sonnette

Fidèle à la tradition désormais annuelle de la maison intelligente effrayante, Ring a sorti ses ding dongs saisonniers. En l’honneur des fêtes de fin d’année, vous pouvez transformer le ton du carillon intérieur de votre Ring Video Doorbell en un chat qui crie, une porte qui grince ou mon préféré, le rire effrayant, pour le mois d’octobre. Il existe également une poignée d’autres tonalités effrayantes, neuf au total, soit huit de plus que ce que Google propose sur sa sonnette Nest.

Pour faire monter la barre effrayante cette année, Ring propose une nouvelle astuce en plus : une sélection de réponses rapides sur le thème d’Halloween, une fonctionnalité gratuite qui permet à votre sonnette de répondre à votre place. Désormais, lorsqu’un visiteur appuie sur la sonnerie, il peut lui répondre avec ces ajouts aux réponses prédéfinies standard :

« Dites-nous ce qui vous amène ici… ou nous vous envoûterons ! »

“Huer! Laissez-nous un message si vous l’osez [evil laugh]. “

“Juste une minute! N’hésitez pas à garer votre balai.

« Veuillez laisser le paquet (et tout tour de passe-passe) à l’extérieur.

Personnellement, j’en voudrais un qui dise : « Tous les bonbons sont partis, avancez maintenant. »

Considéré par Ring comme le jour de sonnette le plus achalandé de l’année, Halloween est définitivement un jour où une sonnette vidéo brille. J’ai passé des heures à effrayer des tours ou des soigneurs – ou des chauffeurs-livreurs UPS – au cours des années passées, lorsque les tons saisonniers se font entendre. (Astuce de pro : branchez le carillon juste à côté de la porte d’entrée, car la sonnerie de la sonnette elle-même ne change pas). Bien que, malheureusement, il semble que le facteur de peur s’estompe quelque peu à mesure que les caméras de sonnette deviennent plus omniprésentes.

Cependant, les nouvelles réponses rapides proviennent directement de la sonnette elle-même, et non du Ring Chime, elles peuvent donc avoir un peu plus de facteur de peur. Celles-ci ont été lancées aujourd’hui (les sonneries sont arrivées à la mi-septembre) et seront remplacées par des options sur le thème des vacances d’hiver à la fin de ce mois.

Ring veut vous aider à décorer votre porte d’entrée cette saison.Image : Ring

La fonction Réponses rapides est disponible sur toutes les sonnettes Ring autres que le modèle de base Ring Video Doorbell Wired. Si vous avez un plan Ring Protect, vous pouvez l’utiliser comme répondeur et afficher la vidéo et l’audio enregistrés du visiteur dans l’application, mais vous n’avez pas besoin d’un abonnement pour les réponses elles-mêmes. Vous configurez les réponses rapides dans l’application Ring, qui vous permet également de modifier la sonnerie de votre Chime.

Si vous (ou votre quartier) êtes vraiment dans l’esprit d’Halloween, Ring lance également des façades saisonnières pour les Ring Video Doorbell 2, 3, 3 Plus et 4, qui coûtent 14,99 $ chacune dans la boutique Ring.com. Choisissez parmi un design effrayant avec des chauves-souris et des toiles d’araignée, ou optez pour quelque chose de moins effrayant et de plus festif et amusant, comme des citrouilles et des feuilles.