Ring City USA revient le 22 avril avec un affrontement invaincu chez les poids lourds

La carte sera diffusée en direct depuis l’Académie militaire des États-Unis à West Point, New York.

Les anges – Ring City États-Unis a annoncé un nouveau panneau d’affichage, qui se tiendra le Jeudi 22 avril à l’Académie militaire des États-Unis, West Point, New York.

La nouvelle plateforme dédiée à la boxe, a annoncé que la fonction sera dirigée par ce qui sera son premier meeting poids lourd: Jermaine Franklin (20-0, 13 KO) vs. Stephan Shaw (14-0, 10 KO).

Le combat prévu pour 10 rounds, et dans lequel l’un des deux boxeurs américains perdra son invaincu, sera diffusé à travers Réseau sportif NBC (21 h HE / 18 h HP) avec l’action préliminaire sur l’application Twitch. Les troupes américaines pourront se connecter à la programmation de Ring City États-Unis via le réseau des forces armées (AFN TV).

Jermaine Franklin, 27 ans, de Saginaw, Michigan, revient sur le ring après une interruption de 18 mois. À 6 pieds 2 pouces de haut, « Assassin », comme il se dit, sera le premier combattant invaincu face à Stephan Shaw, 28 ans et 6 pieds 4 pouces.

Né et élevé à Saint Louis, Missouri, dix des adversaires de «Big Shot» Shaw n’ont pas réussi à franchir le quatrième tour.

« Ce sera le premier combat professionnel à West Point, c’est quelque chose d’historique », a déclaré Ray Barone, entraîneur de boxe de l’armée à West Point. «On nous a déjà demandé, mais on ne nous a jamais présenté un événement de boxe comme Ring City et NBC. Nous voulons que vous voyiez les cadets. Nous voulons montrer que la boxe amateur est sûre lorsqu’elle est effectuée correctement. Nous espérons même que cet événement deviendra annuel ».

Ring City États-Unis cherche à rendre hommage à West Point et à sa riche histoire, comme en témoigne 10 championnats nationaux de boxe. C’est pourquoi ses cadets feront partie de la carte préliminaire.

Plus de détails sur Ring City USA à West Point seront annoncés dans les prochains jours le jeudi 22 avril.

