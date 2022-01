Ring d’Amazon dévoile un appareil à 40 $ qui détecte les bris de verre, dupliquant la fonction Echo

Le nouveau capteur de bris de verre Ring Alarm. (Photo de la bague)

Ring, la société de technologie de sonnette intelligente et de sécurité domestique appartenant à Amazon, a annoncé un nouveau capteur qui promet de détecter le bruit d’une fenêtre qui se brise jusqu’à 25 pieds de distance, en utilisant l’IA pour distinguer les autres bruits de la maison.

Le capteur de bris de verre Ring Alarm, dévoilé mercredi matin, fonctionne en conjonction avec le système Ring Alarm. Au prix de 39,99 $, il devrait être expédié le 16 février. Il s’agit du dernier d’une gamme de capteurs spécialisés de la société, rejoignant des dispositifs tels que le capteur d’inondation et de gel d’alarme et l’écouteur de fumée et de CO.

Amazon propose déjà une fonctionnalité appelée Alexa Guard qui utilise des appareils Echo pour activer la détection des bris de verre dans les configurations de sécurité à domicile Ring, mais ce nouveau matériel apporte la capacité aux systèmes Ring autonomes.

Les capteurs bris de verre sont un incontournable des gammes des sociétés de sécurité domestique traditionnelles telles que Honeywell et ADT. Les clients Ring pourront configurer le capteur de bris de verre pour leur envoyer automatiquement des alertes mobiles ou déclencher un appel depuis le service de surveillance de sécurité payant de Ring s’ils l’utilisent.

Ring a annoncé l’appareil en conjonction avec le salon de la technologie CES à Las Vegas. Ring, Amazon et d’autres sociétés se sont retirées de la participation en personne à l’événement, mais continuent de participer à distance.