Ring Fit Adventure pour Nintendo Switch est de retour à son prix le plus bas

Ring Fit Adventure, le coffret pour Nintendo Switch qui comprend le jeu d’aventure de fitness ainsi qu’un anneau de Pilates dans lequel se glisse un Joy-Con, se vend pour seulement 54,99 $ chez Best Buy et Amazon, correspondant au meilleur prix que nous ayons vu. C’est normalement 85 $. En fait, il se vend à ce prix depuis le Black Friday, mais si vos résolutions du Nouvel An incluent la mise en forme, ce jeu est un moyen amusant et efficace de rester en mouvement.

La campagne solo est en fait un RPG au tour par tour où vous combattez des ennemis en faisant des répétitions d’exercice. Il suit votre forme, en veillant à ce que vous ne soyez pas trop facile avec vous-même, bien que vous puissiez définir la difficulté. Considérant que c’est une séance d’entraînement, c’est en fait assez amusant. Lisez notre critique.

Ce jeu était en pénurie et en forte demande plus tôt dans la pandémie, et remarquablement, les prix ont grimpé de plus de 250 $ – presque autant que la Nintendo Switch elle-même. Mais maintenant, vous pouvez l’acheter à un prix très raisonnable.

Aventure en forme de bague

Le jeu d’exercice de Nintendo pour la Switch. En plus du jeu, Ring Fit Adventure comprend également un Ring-Con et une sangle de jambe.

Les auditeurs qui n’ont jamais utilisé Amazon Music Free auparavant peuvent obtenir 5 $ de crédit Amazon ajoutés à leur compte en écoutant une seule piste complète. C’est l’affaire. Amazon dit que vous recevrez votre code par e-mail dans la semaine suivant votre premier flux, et il peut être utilisé jusqu’à 30 jours sur un achat Amazon de 20 $ ou plus. Voici un lien vers le lecteur Web, afin que vous puissiez diffuser une chanson.

De toute évidence, Amazon souhaite que les gens essaient le niveau gratuit de son service de streaming musical, mais que vous ayez une alliance avec Spotify, Apple Music, Tidal ou un autre service, cela ne peut pas faire de mal d’essayer.

Si vous avez envisagé d’acheter un SSD M.2 qui répond aux exigences PS5 de Sony (il doit prendre en charge PCIe 4.0 et avoir une vitesse de lecture séquentielle de 5 500 Mo/s ou plus), ce modèle Western Digital WD_Black SN850 de 1 To fait la note — et pour un bon prix. Normalement 269,99 $, c’est 189,99 $ chez Best Buy. Ce disque WD_Black obtient le feu vert sur la plupart des autres modèles car il est déjà livré avec un dissipateur thermique installé, ce qui est une autre exigence pour mettre un SSD M.2 dans votre PS5.

Pour 10 $ supplémentaires (pour un total de 199,99 $), vous pouvez obtenir le 1 To 980 Pro de Samsung avec un dissipateur thermique installé chez Best Buy. Il offre des performances tout aussi rapides (les deux disques revendiquent des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu’à 7 000 Mo/s), bien que le WD_Black prétende pouvoir écrire un peu plus rapidement jusqu’à 5 300 Mo/s par rapport aux 5 000 Mo/s du 980 Pro. vitesse. Cependant, la plupart des gens ne remarqueront probablement pas une grande différence.

WD Black SN850 (1 To) avec dissipateur thermique

Le WD_Black SN850 de Western Digital est l’un des disques M.2 les plus rapides du marché, avec une vitesse de lecture séquentielle allant jusqu’à 7 000 Mo/s et une vitesse d’écriture allant jusqu’à 5 300 Mo/s. Il fonctionne mieux sur un PC doté d’une carte mère PCIe 4.0 ou sur une PS5.

Samsung 980 Pro (1 To) avec dissipateur thermique

Le 980 Pro de Samsung est un SSD PCIe 4.0 M.2 rapide capable d’atteindre des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 7 000 Mo/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 5 000 Mo/s. Ces spécifications en font un excellent choix pour un PC moderne équipé de PCIe 4.0 ou pour une PS5.

Perdre des choses en permanence ? Ou peut-être avez-vous quelque chose dont vous savez que vous ne pouvez pas vivre sans. Quoi qu’il en soit, le tracker AirTag d’Apple pourrait être l’un des meilleurs moyens de garder un œil sur votre technologie, vos sacs, vos portefeuilles, etc. Best Buy propose une offre rare sur un seul AirTag pour aujourd’hui seulement. Habituellement, les offres sont proposées sur des multipacks, pas un seul, donc cela pourrait être bon pour les personnes qui souhaitent se plonger dans les AirTags. Normalement 29 $, vous pouvez en acheter un pour 24 $.

Apple AirTag

Les AirTags d’Apple peuvent vous aider à retrouver vos objets perdus grâce à sa technologie UWB. Vous obtiendrez la meilleure compatibilité avec un iPhone, bien qu’Apple ait récemment publié une application Android qui peut vous permettre de suivre l’emplacement d’un AirTag.

Autres offres que vous pourriez creuser

Le mini haut-parleur intelligent HomePod d’Apple (généralement 99 $) comprend un pack de trois ampoules intelligentes Nanoleaf A19 prenant en charge Thread et Bluetooth pour 139,98 $. Ils sont également compatibles avec Apple HomeKit. L’écran intelligent Nest Hub de deuxième génération de Google qui constitue un excellent cadre photo numérique (et peut également suivre votre sommeil via son capteur radar Soli) ne coûte que 59,99 $ chez Best Buy. Il coûte normalement 99,99 $. Nous avons vu cette remise à quelques reprises, mais c’est peut-être le moment idéal pour investir. Si vous voulez un ordinateur portable délirant qui se trouve dans le club du clavier à l’avant, renonçant aux repose-poignets pour faire de la place pour un deuxième écran, consultez l’offre d’Amazon sur l’Asus ZenBook Duo 14. Normalement 1 299,99 $ pour le modèle avec un 14 pouces Écran principal FHD, processeur Intel Core i7-1195G7 de 11e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, vous pouvez le récupérer pour 1 169,99 $.

