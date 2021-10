Ring of Honor entre en pause et libère tous les lutteurs des contrats

Ring of Honor Wrestling a fait une grande annonce sur son avenir. Mercredi, la promotion basée à Baltimore a annoncé qu’elle entrerait en pause après le pay-per-view Final Battle 2021 de décembre. Et selon plusieurs rapports, les lutteurs de Ring of Honor seront libérés de leurs contrats d’ici la fin de l’année.

« Tout au long de la pandémie, notre priorité absolue était de garder tout le monde en bonne santé et en sécurité, et bien que nous n’ayons produit aucun événement en direct pendant 18 mois, nous avons pu garder tout le monde sous contrat », indique le communiqué de Ring of Honor. « Nous nous trouvons maintenant à un moment où nous devons apporter des changements à nos opérations commerciales et planifions un pivot pour Ring of Honor, avec une nouvelle mission et stratégie. L’année se terminera par une bataille finale en décembre, et nous serons prendre le premier trimestre de 2022 pour travailler en interne pour réinventer ROH. ROH a les fans les plus dévoués de l’industrie, et nous apprécions leur loyauté et leur patience alors que nous reconceptualisons ROH.

« Nous prévoyons de revenir aux événements en direct en avril pour la Super Card of Honor avec un nouveau produit axé sur les fans et de fournir une expérience unique aux fans de lutte », Mike Johnson de PWInsider a partagé plus d’informations sur les lutteurs Ring of Honor étant informés que leurs contrats seront expirer bientôt.

« PWInsider.com a confirmé à plusieurs talents qui étaient sur l’appel Ring of Honor Zoom d’aujourd’hui qu’ils ont été informés que si leurs contrats expiraient à la fin de l’année, ils ne seraient pas renouvelés. Talents qui ont des accords au-delà du 1/1/ 22 restera sous contrat pendant au moins un certain temps », a écrit Johnson. Sean Ross Sapp de Fightful.com a rapporté que les lutteurs Ring of Honor peuvent commencer à chercher un autre travail.

Ring of Honor a été fondée en 2002 par Rob Feinstein et vendue en 2011 à Sinclair Broadcast Group. Ring of Honor a aidé à lancer la carrière de nombreuses stars de la All Elite Wrestling à la WWE, dont Samoa Joe, CM Punk, Adam Cole, Bryan Danielson Sami Zayn, Cody Rhodes et Jay Lethal qui est toujours avec Ring of Honor maintenant. Lethal a été surnommé « La franchise » de Ring of Honor car il est deux fois champion du monde ROH. Il détient le record du plus grand nombre de jours combinés avec le titre dans l’histoire de l’entreprise.