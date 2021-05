Ring Video Doorbell 3 vs Ring Video Doorbell Pro: quel est le meilleur pour votre maison?

Sonnette vidéo de qualité supérieure

Ring Video Doorbell Pro

Choix sans fil fantastique

Ring Video Doorbell 3

La Ring Video Doorbell Pro reste le meilleur moyen d’obtenir l’expérience Ring. Des fonctionnalités vidéo pré-roll incroyablement utiles à la commodité de ne jamais charger une batterie, la Ring Video Doorbell Pro est la meilleure sonnette vidéo Ring que vous pouvez acheter. Son seul inconvénient est qu’il doit être câblé à l’alimentation, ce qui limite la propriété des locataires.

170 $ chez Amazon

Avantages

Pas de batterie pour recharger Vidéo pré-roll Une taille plus petite peut être préférable dans certains cas Zones de mouvement réglables Zones de confidentialité Légèrement plus abordable

Les inconvénients

Le câblage peut avoir un effet dissuasif Mauvaise intégration de l’Assistant Google

Ring Video Doorbell 3 est la sonnette sans fil de troisième génération de Ring, et cela se voit. Avec des fonctionnalités telles que la détection de mouvement avancée et les zones de confidentialité qui n’étaient disponibles que sur les modèles filaires, la Ring Video Doorbell 3 est une solution presque parfaite pour les personnes à la recherche d’une sonnette vidéo sans fil.

180 $ chez Amazon

Avantages

Aucun câblage requis Un peu plus abordable Zones de mouvement réglables Zones de confidentialité

Les inconvénients

Doit recharger la batterie de temps en temps Pas de pré-roll Mauvaise intégration de Google Assistant

Depuis plusieurs années, la Ring Video Doorbell Pro est l’un des meilleurs produits Ring. Bien que la configuration nécessite un peu plus de travail (car vous devez le câbler), la Ring Video Doorbell Pro utilise toujours chaque fonction Ring sans restriction. Lors du lancement de la Ring Video Doorbell 3, le prix nettement plus élevé de la Ring Video Doorbell Pro en a rendu la solution plus difficile. De nos jours, Ring Video Doorbell Pro offre plus de fonctionnalités et coûte 10 $ moins cher, ce qui en fait la meilleure sonnette vidéo Ring à moins de 200 $.

Ring propose également des options de mise à niveau sous la forme de Ring Video Doorbell 4, une sonnette vidéo de 200 $ qui offre une vidéo pré-roll et des réponses rapides – deux des meilleures fonctionnalités de Ring Video Doorbell Pro – tout en ajoutant la commodité d’être batterie- alimenté. Pendant ce temps, Ring Video Doorbell Pro 2 se vend au prix de 250 $ et ajoute la détection de mouvement la plus précise que vous trouverez sur n’importe quelle sonnette vidéo – pas seulement celles vendues par Ring.

Ring Video Doorbell 3: une installation plus facile est la clé

Source: Anneau

L’une des plus grandes différences entre la Ring Video Doorbell Pro et toute sonnette vidéo Ring sans fil est l’installation. La Ring Video Doorbell Pro doit être câblée à l’alimentation, tout comme une sonnette traditionnelle. Ce travail supplémentaire pour câbler la Ring Video Doorbell Pro a toujours porté ses fruits par le nombre de fonctionnalités disponibles pour les consommateurs. Malgré la différence de fonctionnalités entre Ring Video Doorbell 3 et Ring Video Doorbell Pro, la facilité et la simplicité de l’installation de Ring Video Doorbell 3 pourraient gagner la journée pour certaines personnes.

Ring Video Doorbell 3 Ring Video Doorbell Pro Prix 180 $ 170 $ Source d’alimentation Batterie amovible, rechargeable ou câblée Câblée dans l’alimentation de la sonnette existante Résolution vidéo 1080p 1080p Champ de vision 160 degrés 160 degrés Dimensions 5.1in.x2.4in.x 1.1in. 4,50 pouces x 1,85 pouces. x.80in. Vue en direct Oui Oui Enregistrement permanent Non Oui Séquence pré-roll Non Oui Connectivité Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz Détection de mouvement Zones de mouvement réglables Zones de mouvement réglables Zones de confidentialité Oui Oui Intégration de l’assistant intelligent Amazon Alexa Amazon Alexa

La clé de l’avantage de Ring Video Doorbell 3, dans ce cas, est l’inclusion d’une détection de mouvement avancée, de zones de mouvement réglables et de zones de confidentialité par rapport aux précédentes sonnettes vidéo Ring alimentées par batterie. Cela signifie que, pour la première fois sur une Ring Video Doorbell alimentée par batterie, les utilisateurs peuvent personnaliser des parties spécifiques de la vidéo pour détecter les mouvements et ignorer tout mouvement dans le reste de la scène. Cela permet de réduire le nombre de notifications erronées – parfois de manière significative – surtout si votre sonnette vidéo peut voir des voitures passer sur la route ou si un arbre ou un buisson a tendance à désactiver la détection de mouvement.

Être alimenté par batterie signifie également que la Ring Video Doorbell 3 est le meilleur choix pour les locataires lors de la comparaison de ces deux produits. En effet, les locataires peuvent facilement installer la Ring Video Doorbell 3 sans avoir à se soucier d’ajouter ou de modifier le câblage par la porte d’entrée. C’est parce que la batterie amovible et rechargeable l’alimente.

Ring Video Doorbell Pro: de nombreux avantages pour le Pro

Source: Anneau

À compter du lancement de Ring Video Doorbell 4 et de Ring Video Doorbell Pro 2 en 2021, Ring a réduit de façon permanente le prix de la Ring Video Doorbell 3 et de la Ring Video Doorbell Pro. Étonnamment, le prix de la Ring Video Doorbell Pro est maintenant inférieur de 10 $ à celui de la Ring Video Doorbell 3, ce qui en fait la meilleure décision si vous recherchez une sonnette vidéo complète et n’avez pas besoin qu’elle fonctionne sur batterie.

Bien qu’il s’agisse de la Ring Video Doorbell la plus performante à ce jour, la Ring Video Doorbell 3 ne prend pas en charge les séquences pré-roll. Vous devrez passer à la Ring Video Doorbell 3 Plus, à la Ring Video Doorbell 4 ou à l’une des sonnettes Ring Video Doorbell Pro pour cette fonctionnalité. Le pré-roll signifie que l’application Ring peut afficher des instantanés pris quatre secondes avant d’appuyer sur le bouton de la sonnette, ce qui peut aider à fournir un meilleur contexte aux vidéos lorsqu’elles doivent être revues plus tard.

Bien que le pré-roll ne soit pas utile dans toutes les situations, il y a quelques fois où la vidéo pré-roll peut vraiment faire une différence. L’une des meilleures raisons d’obtenir la Ring Video Doorbell Pro n’est pas seulement à cause des séquences pré-roll, mais aussi parce que les séquences pré-roll sont de bien meilleure qualité que ce qui est offert sur les Ring Video Doorbell 3 Plus ou Ring Video Doorbell, plus chères. 4. En plus de cela, il est également en couleur sur Ring Video Doorbell Pro, tandis que la vidéo pré-roll de Ring Video Doorbell 3 Plus est en noir et blanc. Cependant, la Ring Video Doorbell 4 a un pré-roll couleur.

Bien que l’installation soit légèrement plus compliquée et limite probablement la propriété aux seuls propriétaires, la Ring Video Doorbell Pro est un produit plus pratique à long terme. Comme il est alimenté directement par le système électrique de votre maison en tout temps, vous n’aurez jamais à vous soucier de l’entretien. Contrairement à la Ring Video Doorbell 3, il n’y a pas de batterie à retirer et à charger de temps en temps, et vous n’aurez pas à vous soucier du hoquet de performance occasionnel que les caméras alimentées par batterie peuvent parfois avoir, entraînant un retard d’enregistrement après la détection d’un mouvement.

Ring Video Doorbell 3 vs Ring Video Doorbell Pro: cela dépend vraiment de votre situation

Source: Anneau

En conclusion, le produit que vous choisissez ici sera probablement déterminé par la possibilité ou non de câbler la sonnette vidéo à l’électricité, surtout maintenant que Ring a définitivement baissé le prix des deux produits. Les propriétaires voudront certainement choisir la Ring Video Doorbell Pro s’ils possèdent déjà une sonnette filaire traditionnelle. Il offre plus de fonctionnalités pour moins d’argent et n’aura jamais besoin d’être rechargé car il fonctionne 24h / 24 et 7j / 7 en utilisant le système électrique de votre maison.

Les locataires, de même, devraient probablement choisir la Ring Video Doorbell 3. Comme elle est alimentée par batterie, elle ne nécessite aucun câblage et, par conséquent, n’irrite probablement pas votre propriétaire. Vous manquerez la fonction de pré-roll offerte par Ring Video Doorbell Pro, mais si c’est une fonctionnalité très importante pour vous, vous pouvez toujours choisir Ring Video Doorbell 3 Plus ou Ring Video Doorbell 4.

La meilleure bague que vous puissiez acheter

Ring Video Doorbell Pro – Nickel satiné

Le meilleur ami d’un propriétaire

Vous voulez une sonnette vidéo qui peut tout faire? La Ring Video Doorbell Pro possède toutes les fonctionnalités que vous souhaitez avec tous les avantages de l’écosystème Ring.

Une solution sans fil presque parfaite

Ring Video Doorbell 3 – Nickel satiné

Assurer la sécurité de votre maison

Les sonnettes vidéo sans fil de dernière génération de Ring offrent la tranquillité d’esprit aux propriétaires et aux locataires. Avec une installation facile et de nouvelles fonctionnalités, c’est l’une des meilleures sonnettes vidéo sans fil que vous trouverez.

