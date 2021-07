Ring Video Doorbell 4 vs Ring Video Doorbell Pro 2 : que devriez-vous acheter ?

Plus élégant, plus intelligent, meilleur

Ring Video Doorbell Pro 2

Idéal pour le sans fil

Ring Video Doorbell 4

Ring Video Doorbell Pro 2 est la sonnette la plus avancée de Ring à tous points de vue, mais c’est aussi la meilleure sonnette vidéo de Ring depuis des lustres. Un nouveau rapport hauteur/largeur est plus visible que jamais sur votre porche, et une nouvelle fonction de détection de mouvement 3D, plus précise et plus sensible, fait le tour de l’ancienne méthode. Assurez-vous simplement d’avoir le bon câble pour brancher celui-ci.

250 $ sur Amazon

Avantages

Vidéo pré-roll couleur plus longue Wi-Fi bi-bande La détection de mouvement la plus précise Cartes de vision à vol d’oiseau Vidéo de la tête aux pieds Salutations Alexa et réponses rapides

Les inconvénients

Doit être câblé Plus cher Pas d’intégration de Google Assistant

Si une sonnette vidéo alimentée par batterie est dans votre futur, Ring Video Doorbell 4 est un excellent choix. La qualité vidéo n’est pas aussi bonne que la Video Doorbell Pro 2, mais la commodité d’être entièrement sans fil ne peut pas être surestimée. Vous pouvez même obtenir un module complémentaire solaire pour le garder chargé pour toujours.

200 $ sur Amazon

Avantages

Vidéo couleur pré-roll Wi-Fi bi-bande Peut être alimenté par batterie ou câblé Batterie rechargeable facilement amovible Réponses rapides Moins cher

Les inconvénients

Ratio d’aspect obsolète Conception Chonkier Pas de réponses automatiques Alexa Pas d’intégration de Google Assistant

En surface, le choix entre Ring Video Doorbell Pro 2 et Ring Video Doorbell 4 se résume à deux catégories assez simples : le prix et son mode d’alimentation. Ring Video Doorbell 4 gagnerait d’un seul coup si ces deux catégories étaient la seule considération. À 50 $ de moins, la Ring Video Doorbell 4 est livrée avec une batterie rechargeable facilement amovible qui vous permet de la placer facilement partout où vous en avez besoin.

Mais il y a beaucoup plus à l’équation que ces deux catégories, et c’est le reste de l’histoire qui montre pourquoi Ring Video Doorbell Pro 2 vaut la peine de débourser l’argent supplémentaire, et c’est pourquoi Ring a longtemps fait certaines des meilleures sonnettes vidéo vous pouvez acheter.

Ring Video Doorbell 4 vs Pro 2: Ancien vs nouveau

Source : Nick Sutrich / Android Central

À bien des égards, Ring Video Doorbell 4 ressemble à un produit qui n’a pas reçu beaucoup d’amour pendant la phase de R&D. À l’exception des séquences pré-roll en couleur, presque rien ne ressemble ou ne se sent différent de la Ring Video Doorbell 3 Plus de 2020. Bien sûr, son prix est inférieur de 30 $ à celui de ce produit lors de son lancement il y a plus d’un an, mais il n’y a aucune raison réelle de passer du produit de 2020 à ce nouveau. D’un autre côté, Ring Video Doorbell Pro 2 ressemble à un tout nouveau produit de la société qui a essentiellement inventé les sonnettes vidéo.

Ring Video Doorbell Pro 2 Ring Video Doorbell 4 Prix 250 $ 200 $ Source d’alimentation Câblé à l’alimentation Alimenté par batterie ou câblé Résolution vidéo 1536p 1080p Champ de vision 150 degrés (horizontal et vertical) 160 degrés (diagonale, large) Dimensions 4,49 x 1,9 x 0,87 pouces 5,1 x 2,4 x 1,1 pouces Vue en direct Oui Oui Enregistrement permanent Non Non Séquences pré-roll Oui Oui Connectivité Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz Détection de mouvement Zones de mouvement réglables, Birds-Eye View, Radar 3D Zones de mouvement réglables, zones de confidentialité thermique Oui Oui Intégration Smart Assistant Amazon Alexa Réponses rapides Amazon Alexa Oui Oui Réponses automatiques Oui Non

Le tableau des spécifications dit tout. Ring Video Doorbell Pro 2 est un produit plus petit, plus élégant et plus avant-gardiste qui surclasse la Ring Video Doorbell 4 dans pratiquement tous les domaines. Malgré certaines des différences énormes, les deux produits ont beaucoup en commun. Par exemple, les deux ont des façades interchangeables et prennent en charge les réseaux Wi-Fi double bande, les deux prennent en charge la fonction de zones de confidentialité et les deux peuvent être utilisés pour répondre rapidement à quelqu’un à votre porte en appuyant simplement sur un bouton.

Ring Video Doorbell Pro 2 : une nouvelle vue

Source : Nick Sutrich / Android Central

Si vous effectuez une mise à niveau à partir de l’une des anciennes sonnettes vidéo de Ring, le premier aspect important que vous remarquerez avec Ring Video Doorbell Pro 2 est le nouveau rapport hauteur/largeur. Alors que la Ring Video Doorbell 4 utilise le même rapport hauteur/largeur 16:9 que les modèles précédents, le rapport hauteur/largeur carré 1:1 utilisé par Ring Video Doorbell Pro 2 convient bien mieux à une sonnette vidéo. Ring appelle cela une vidéo de la tête aux pieds pour une raison : vous pouvez voir l’intégralité de la personne qui se tient à votre porte, pas seulement sa taille.

Source : Nick Sutrich / Android Central

En plus de cela, la différence de qualité vidéo entre Pro 2 et Doorbell 4 est une différence de nuit et de jour. Ce n’est pas seulement la résolution 50% plus élevée qui le fait non plus – cette augmentation de la résolution aide principalement lors du zoom sur l’image – plutôt, l’appareil photo sur Pro 2 est tout simplement meilleur. De plus, il utilise mieux le HDR que Doorbell 4, ce qui donne une image mieux équilibrée et ne souffre pas d’être trop sombre ou d’avoir beaucoup de reflets soufflés lorsque le ciel est couvert.

En plus de vous offrir une meilleure vue de votre porche, Ring Video Doorbell Pro 2 utilise la nouvelle fonction 3D Motion de Ring. Cette méthode de détection de mouvement alimentée par radar est nouvelle dans l’industrie et est désormais présente sur quelques produits Ring, mais lancée pour la première fois avec Doorbell Pro 2. Par rapport à la méthode à double caméra utilisée dans Ring Video Doorbell 1 à 4, cette nouvelle détection de mouvement 3D est plus précis, plus sensible et plus personnalisable.

La méthode de détection de mouvement de Ring Video Doorbell 4 est la même que celle utilisée par Ring dans Video Doorbell 3 ; la sonnette fonctionne mieux lorsqu’un mouvement est détecté entre 5 et 15 pieds de la caméra. Ring Video Doorbell Pro 2, d’autre part, peut détecter les mouvements jusqu’à 30 pieds de distance – ou moins, car il peut être personnalisé dans l’application – et affichera même une carte de vue satellite de votre maison avec le chemin emprunté par le personne ou un animal qui a traversé la zone de détection de la sonnette.

Ring Video Doorbell 4 vs Pro 2 : des réponses pratiques s’appliquent

Source : Nick Sutrich / Android Central

Ring Video Doorbell 4 et Pro 2 offrent la possibilité d’utiliser la fonction de réponse rapide de Ring lorsque vous ne pouvez pas ou ne voulez pas répondre à la porte. À partir de la vue en direct, vous pouvez sélectionner des réponses prédéfinies qui seront lues à la personne à votre porte. C’est très bien lorsque vous pouvez voir le flux en direct et répondre en temps réel, mais que faire si vous n’êtes pas en mesure d’accéder à votre téléphone à temps pour le faire ?

C’est là qu’intervient la fonction de réponse automatique de Ring Video Doorbell Pro 2. Lorsque vous souscrivez à un forfait Ring Protect, Alexa peut répondre à votre porte pour vous. Si vous n’arrivez tout simplement pas à vous rendre à la porte, Alexa peut même prendre un message de vos visiteurs, tout comme un répondeur téléphonique résidentiel le faisait à l’époque. Depuis l’application Ring, vous pouvez spécifier combien de temps Alexa attendra pour répondre à la porte, ou vous pouvez lui demander de répondre à la porte immédiatement.

Comme vous pouvez le deviner, Alexa peut tenir une conversation avec la personne à la porte, mais cette version limitée d’Alexa n’est pas utilisée pour déterminer la hauteur de la Tour Eiffel ; il est spécialement conçu pour répondre aux questions qui pourraient concerner quelqu’un qui se tient à votre porte. Il peut être utilisé pour demander à un chauffeur-livreur de déposer cette commande au bon endroit ou simplement de dire à quelqu’un que vous n’êtes pas disponible. C’est une fonctionnalité incroyablement astucieuse qui n’est disponible que sur Doorbell Pro 2.

Ring Video Doorbell Pro 2 : une décision facile

Source : Nick Sutrich / Android Central

Tant que vous pouvez câbler cette sonnette vidéo, il n’y a aucune raison de choisir Video Doorbell 4 plutôt que Doorbell Pro 2. Même si vous n’avez pas de sonnette existante pour câbler la sonnette, Ring vend un cordon d’alimentation de 15 pieds qui peut être branché sur n’importe quelle vieille prise murale ordinaire, ce qui rend la connexion sûre et facile. S’il n’y a tout simplement aucun moyen de brancher votre sonnette vidéo, Ring Video Doorbell 4 n’est en aucun cas un choix terrible.

Laissez votre porte se répondre

Ring Video Doorbell Pro 2

Alexa rencontre 3D Motion

Vous n’arrivez jamais à arriver à temps à votre porte ? Ring Video Doorbell Pro 2 peut répondre tout seul et même prendre les messages de vos visiteurs comme un bon vieux répondeur. En plus de cela, la détection de mouvement 3D alimentée par radar sait exactement d’où ces visiteurs sont allés ou venaient.

Quand tu n’as pas de prise

Ring Video Doorbell 4

Alimenté par batterie ou câblé

Ring Video Doorbell 4 vous donne la liberté de choisir entre une expérience entièrement sans fil alimentée par batterie ou une expérience câblée où vous n’aurez jamais à vous soucier de charger la batterie.

