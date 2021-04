Ring Video Doorbell Pro 2 vs Ring Video Doorbell 3: Lequel devriez-vous acheter?

Faites répondre Alexa à la porte

Ring Video Doorbell Pro 2

Un rêve sans fil

Ring Video Doorbell 3

Ring a tout jeté et l’évier de la cuisine dans la Ring Video Doorbell Pro 2, une sonnette qui peut tout voir et tout faire. Il peut même se répondre grâce à Alexa!

Avantages

Détection de mouvement 3D Vue à vol d’oiseau Vidéo de la tête aux pieds Enregistrement permanent des salutations Alexa Design plus petit et plus élégant

Les inconvénients

Mauvaise intégration des services Google Nécessite un abonnement pour la plupart des fonctionnalités Pas de batterie de secours

Ring Video Doorbell 3 est l’une des meilleures sonnettes vidéo de Ring à partir de 2020 et offre désormais un meilleur rapport qualité-prix que jamais grâce à son nouveau prix inférieur. Cependant, la Video Doorbell Pro 2 le surpasse dans la plupart des catégories.

Avantages

Moins cher Peut être câblé ou fonctionner sur batterie

Les inconvénients

Mauvaise intégration des services Google Nécessite un abonnement pour la plupart des fonctionnalités Pas de vidéo pré-roll Résolution inférieure et rapport hauteur / largeur moins efficace

Ring Video Doorbell Pro 2 et Ring Video Doorbell 3 font partie des meilleurs produits Ring, mais il existe des différences clés entre les deux qui peuvent avoir un impact sur votre décision. Dès le départ, la différence la plus flagrante est le prix. À 250 $, Ring Video Doorbell Pro 2 coûte 70 $ de plus que Ring Video Doorbell 3 grâce à la baisse de prix de cette dernière au début d’avril 2021. Mais Ring Video Doorbell Pro 2 vs Ring Video Doorbell 3 est bien plus qu’un simple prix , comme vous êtes sur le point de le découvrir.

Ring Video Doorbell Pro 2 vs Ring Video Doorbell 3: câblé ou alimenté par batterie

Mis à part le prix initial, il y a une différence particulièrement énorme dans le fonctionnement de chaque sonnette. Alors que la Ring Video Doorbell 3 peut être alimentée par batterie avec une batterie rechargeable facile à retirer ou branchée à une alimentation câblée pour une expérience plus cohérente et toujours active, la Ring Video Doorbell Pro 2 doit être câblée pour fonctionner. Cette seule différence pourrait rendre la décision facile pour les locataires qui ne sont pas autorisés à manipuler le câblage électrique.

Ring Video Doorbell 3 Ring Video Doorbell Pro 2 Prix 180 $ 250 $ Source d’alimentation Câblé ou alimenté par batterie Câblé uniquement Résolution vidéo 1080p 1536p Champ de vision 160 degrés (diagonale) 150 degrés (horizontal et vertical) Format d’image 16: 9 1: 1 Dimensions 5.1 in x 2,4 in x 1,1 in 4,49 in x 1,9 in x 0.87 in Live view Oui Oui Enregistrement permanent Non Oui Connectivité Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz Détection de mouvement Zones de mouvement réglables Zones de mouvement réglables, Birds-Eye View, 3D Radar Détection de personnes Oui Oui Zones de confidentialité Oui Oui Message d’accueil Alexa Non Oui Réponses rapides Non Oui Intégration de l’assistant intelligent Amazon Alexa Amazon Alexa

Bien qu’une sonnette vidéo alimentée par batterie puisse être la seule solution pour certaines personnes, Ring permet à tout le monde de câbler facilement sa sonnette vidéo pour assurer une expérience plus cohérente. Si vous n’avez pas encore de sonnette câblée dans le système électrique de votre maison, Ring vend également un adaptateur enfichable pratique avec un câble de 20 pieds qui se branche sur n’importe quelle prise électrique de votre maison pour environ 20 $. Cela rend le câblage de votre sonnette vidéo un jeu d’enfant.

Ring Video Doorbell Pro 2 vs Ring Video Doorbell 3: Différentes courses

Ring Video Doorbell 3 utilise le même type de détection de mouvement que Ring utilise depuis des années. Une caméra principale voit le monde de la même manière que nos yeux perçoivent les choses, tandis qu’une caméra thermique secondaire voit le monde en fonction de la température des objets chauds ou froids. Ring a utilisé cette méthode à double modalité pour aider à réduire les notifications erronées, car la sonnette vidéo ne vous avertira que si elle détecte un mouvement d’un objet vivant avec de la chaleur émise par celui-ci.

Ring Video Doorbell Pro 2 a été la première sonnette vidéo Ring majeure à abandonner cette méthode et, à la place, elle utilise un capteur radar secondaire pour détecter les mouvements. Ring appelle cette nouvelle méthode de détection de mouvement 3D car le capteur radar peut détecter l’emplacement exact des mouvements jusqu’à 9 mètres dans un rayon de 180 degrés de l’avant de la sonnette vidéo. Cela rend la détection de mouvement plus précise et permet aux utilisateurs de limiter la détection de mouvement à un nombre spécifique de pieds de la sonnette vidéo, aidant ainsi à éliminer les fausses notifications des personnes sur le trottoir, par exemple.

De plus, la précision de la détection de mouvement 3D permet à Ring d’enregistrer le chemin exact qu’une personne aurait pu emprunter pour entrer dans votre propriété, ou au moins passer devant votre sonnette vidéo. Ce chemin enregistré est ensuite superposé sur une image satellite de votre maison – une prise du service MapBox que vous avez configuré lors de l’installation initiale de Ring Video Doorbell Pro 2 – vous donnant une vue précise de la trajectoire exacte du mouvement détecté.

Si cela ne suffisait pas, la caméra améliorée de Ring Video Doorbell Pro 2 n’est pas seulement une résolution 50% supérieure à celle de Ring Video Doorbell 3, c’est également un rapport d’aspect 1: 1 plus efficace. Alors que Ring Video Doorbell 3 utilise un rapport d’aspect 16: 9 (c’est la vue large que vous obtenez sur un téléviseur), le rapport d’aspect carré de Ring Video Doorbell Pro 2 peut voir plus de ce qui est réellement important: toute personne qui pourrait se tenir devant lui.

Ring appelle cette vidéo de la tête aux pieds parce que vous pouvez littéralement voir la personne de la tête aux pieds, tandis que le rapport hauteur / largeur plus large de Ring Video Doorbell 3 ne verra probablement que quelqu’un de la taille. Remarquez à quel point la personne que vous pouvez voir en plus dans l’image ci-dessus, prise avec une Ring Video Doorbell Pro 2, par rapport à l’image en haut de cette section, qui a été prise avec une Ring Video Doorbell 3.

Ring Video Doorbell Pro 2: une façon plus intelligente de répondre à la porte

Si la nouvelle détection de mouvement ne fait pas flotter votre bateau, Alexa Greetings pourrait suffire à vous aider à choisir Ring Video Doorbell Pro 2 vs Ring Video Doorbell 3. Alors que la fonction de réponses rapides était quelque chose que Ring a déployé sur les sonnettes vidéo précédentes, y compris Ring Video Doorbell 3, Alexa Greetings est une fonctionnalité exclusive de Ring Video Doorbell Pro. Cette implémentation particulière n’est pas différente de ce qui était disponible sur la Ring Video Doorbell Pro d’origine, mais elle n’est pas disponible sur la Ring Video Doorbell 3.

Avec Alexa Greetings, votre sonnette répondra efficacement après une période de temps personnalisable, permettant à Alexa d’interagir avec n’importe qui à votre porte. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous ne pouvez pas vous rendre à la porte d’entrée ou lorsque vous n’avez tout simplement pas envie de répondre à la porte parce qu’un avocat se trouve sur votre perron.

Comme vous vous en doutez, Alexa accueillera les personnes à votre porte et conversera avec elles de différentes manières, agissant presque comme un majordome personnel pour indiquer aux chauffeurs-livreurs où placer un colis ou envoyer des personnes en prenant un message. C’est une manière brillante de répondre à votre porte qui rend la Ring Video Doorbell Pro 2 tellement plus intelligente qu’une sonnette vidéo moyenne.

Ring Video Doorbell Pro 2 vs Ring Video Doorbell 3: vous voudrez un abonnement dans les deux cas

Que vous choisissiez Ring Video Doorbell Pro 2 ou Ring Video Doorbell 3, vous voudrez certainement vous abonner à un plan Ring Protect qui, à 3 $ par mois, vous permettra d’accéder à 60 jours d’enregistrements et à une chronologie pratique que vous pouvez parcourir. à travers. Ring Video Doorbell Pro 2 vous donnera même ce qu’on appelle des «séquences pré-roll» qui tirent un enregistrement vidéo de quelques secondes avant même que le mouvement ne soit détecté, grâce aux capacités d’enregistrement permanentes de Ring Video Doorbell Pro 2.

En plus de cela, un plan de protection Ring permet les salutations Alexa et des zones de mouvement et de confidentialité personnalisables, donc si ces fonctionnalités vous ont finalement convaincu que vous avez besoin de l’un de ces produits, vous voudrez affecter le coût de 3 $ par mois du plan. . Aucune des sonnettes ne prend en charge le stockage local, bien que vous puissiez toujours afficher le flux en direct et utiliser des réponses rapides sans abonnement.

La meilleure bague que vous puissiez obtenir

Ring Video Doorbell Pro 2

Celui avec toutes les choses

Cela peut coûter plus cher, mais Ring Video Doorbell Pro 2 offre la meilleure détection de mouvement et l’incroyable fonctionnalité Alexa Greetings.

Une grande valeur

Ring Video Doorbell 3

Prix ​​bas, attentes élevées

La Ring Video Doorbell 3 est plus abordable que jamais et offre toujours une expérience incroyable, y compris une détection de mouvement avancée et des zones de confidentialité.

