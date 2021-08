RingCentral Cloud PBX prend désormais en charge Microsoft Teams

S’il y a une chose qui définit l’expérience de travail distribuée pendant Covid plus que toute autre chose, ce sont les vidéoconférences. Alors que nous nous adaptions à un lieu de travail complètement distant, beaucoup d’entre nous se sont tournés vers des outils de collaboration pour rester connectés pendant la pandémie – et parmi ceux-ci, Microsoft Teams a toujours été parmi les plus prolifiques, avec 145 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en avril 2021.

Cependant, comme de nombreuses entreprises l’ont découvert, un logiciel de collaboration à lui seul ne suffit pas. Tirer pleinement parti du travail distribué nécessite une réimagination des processus et des systèmes. Dans de nombreux cas, cela signifie migrer de l’ancienne infrastructure vers la nouvelle.

Votre système téléphonique d’entreprise (également connu sous le nom de Private Branch Exchange/PBX) est l’un des candidats les plus clairs pour cette migration. Le PBX traditionnel est mal adapté à un monde défini par la mobilité, la flexibilité et le télétravail. Le problème est que même si le PBX d’entreprise peut tirer parti de nouvelles technologies telles que la voix sur IP, la gestion automatisée des appels et les appels vidéo, il est finalement toujours ancré à un seul emplacement – le bureau.

Un système Cloud PBX ne souffre pas de cette lacune. Parce qu’il est basé sur Internet, le cloud PBX est plus facile à gérer et à faire évoluer, ne nécessitant aucun espace de stockage physique, moins d’investissement en capital et moins de frais généraux. De plus, les systèmes PBX cloud sont accessibles et gérés à partir de pratiquement n’importe quel appareil, tout en prenant également en charge le déploiement de fonctionnalités et de fonctionnalités plus sophistiquées.

En bref, les plates-formes de téléphonie cloud correspondent plus ou moins parfaitement au travail distribué.

Mais ils peuvent toujours être meilleurs. Avant Covid, les utilisateurs professionnels se sentaient déjà dépassés par le nombre d’applications et de plates-formes avec lesquelles ils étaient confrontés. Le déploiement de nouvelles solutions pendant la pandémie n’a fait qu’exacerber le problème.

(Crédit image : Shutterstock)

La collaboration, après tout, est toujours plus bénéfique lorsqu’elle est transparente. La productivité est toujours à son maximum lorsque quelqu’un n’a pas à interrompre son flux de travail en sautant entre plusieurs outils. La migration, en d’autres termes, n’est que la première étape vers la prise en charge d’un lieu de travail distant.

L’intégration est tout aussi critique. Plus vous pouvez intégrer de systèmes et d’outils dans une plate-forme unifiée, plus vos avantages sont importants. C’est ici que nous voyons un autre avantage moins connu du cloud PBX.

Il est parfaitement adapté à ce type d’intégration. La solution Cloud PBX de RingCentral en est un parfait exemple. Son intégration native et transparente avec Microsoft Teams permet à une entreprise de profiter du meilleur des deux plates-formes via une interface unique et intuitive. Avec RingCentral pour Microsoft Teams, vous pouvez :

Avec une présence mondiale dans plus de 110 pays et une disponibilité PSTN dans 44 pays et 16 langues, le PBX cloud toujours actif de RingCentral permet au personnel distant de rester connecté plus facilement que jamais, où qu’il se trouve. Et grâce à l’intégration avec Microsoft Teams, vous pouvez responsabiliser ces mêmes employés sans perturber leurs flux de travail.

Que vous cherchiez à faire évoluer votre système téléphonique existant ou à déployer un nouveau canal de communication, RingCentral Cloud PBX et Microsoft Teams constituent une option formidable.

