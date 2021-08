RingCentral veut rendre le travail hybride moins pénible pour tout le monde

Rester connecté est essentiel pour les équipes, qu’elles travaillent à domicile ou si leurs organisations ont déjà mis en place des politiques de travail hybrides, c’est pourquoi RingCentral a annoncé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour son logiciel de collaboration.

Les appels vidéo étant devenus la méthode de communication préférée pendant la pandémie, le fournisseur UcaaS a ajouté un nouveau cryptage dynamique de bout en bout (E2EE) à son logiciel de vidéoconférence pour offrir à ses utilisateurs une couche de sécurité supplémentaire. Lorsque Dynamic E2EE est activé, les données transmises des expéditeurs aux destinataires sont cryptées pour garantir que le contenu des réunions est totalement inaccessible aux tiers.

Dynamic E2EE sera disponible sur RingCentral pour les navigateurs mobiles, de bureau et Web et la nouvelle fonctionnalité sera lancée en version bêta ouverte le mois prochain avec une disponibilité générale prévue pour octobre.

Une autre amélioration sur le plan de la sécurité est le fait qu’un certain nombre de produits RingCentral sont désormais conformes à C5:2020 de l’Office fédéral de la sécurité de l’information en Allemagne. Ce cadre de vérification soutenu par le gouvernement évalue rigoureusement les niveaux de sécurité des services de cloud computing en fonction des exigences de sécurité du gouvernement allemand.

Dynamiser les communications d’entreprise

L’un des objectifs de RingCentral avec RingCentral MVP étant de réduire le nombre d’applications et d’écrans entre lesquels les utilisateurs doivent basculer, la société a également annoncé le lancement des compléments RingCentral.

Avec les compléments RingCentral, les entreprises peuvent intégrer leurs applications professionnelles tierces directement dans l’interface de l’application RingCentral. En plus des plus de 250 applications déjà disponibles dans la galerie d’applications de RingCentral, de nouvelles applications complémentaires seront également disponibles auprès d’Akazio, Asana, BugSnag, DocuSign, GitHub, HubSpot, Jira, Trello et d’autres fournisseurs de logiciels.

RingCentral a également annoncé les utilisateurs de ses produits et Microsoft Teams peut désormais les utiliser tous les deux dans la même application. Le clavier de numérotation RingCentral est désormais intégré à Teams pour permettre aux utilisateurs de passer des appels à des contacts ou à des extensions de leur liste de contacts RingCentral ainsi qu’à n’importe quel numéro de téléphone externe.

Enfin, RingCentral MVP bénéficie de plusieurs nouvelles capacités immersives et basées sur l’IA, notamment des modes de présentation, des retouches d’apparence, un cadrage automatique et des salles de sous-commission. Parmi ceux-ci, l’apparence de retouche sera probablement la plus intéressante pour les utilisateurs finaux car elle leur permet d’ajouter des filtres pour se maquiller virtuellement, blanchir leurs dents et plus encore.

Comme certains employés ne retourneront pas au bureau de sitôt, ces nouvelles fonctionnalités contribueront à améliorer leur expérience de travail à distance tout en leur permettant de rester productifs où qu’ils soient.