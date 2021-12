Ringo Starr annonce un livre photo sur la table basse au profit d’une association caritative

Ringo Starr sortira un nouveau livre de table à couverture rigide le 14 février. Lifted – Fab Images and Memories in My Life With the Beatles From Across the Universe, qui profite à l’association caritative Lotus Foundation, sera disponible exclusivement en ligne chez Julien’s Auctions.

« Je n’écris pas ce livre en tant qu’historien des Beatles », a déclaré le batteur dans un communiqué. « J’écris ce livre en tant que Beatle – et nous ne sommes que quelques-uns à pouvoir le faire. »

Détaillant comment le projet a commencé, Starr a noté qu’il n’avait pas conservé toutes les photos qui apparaissent dans le livre.

« Ces images fantastiques me sont revenues ces dernières années d’ici, d’ailleurs et de partout – en ligne et hors ligne – et m’ont en quelque sorte aidé à revoir ma vie avec les Fab Four avec un regard neuf », a-t-il expliqué. « Beaucoup de photos de ce livre ont été repérées sur mon téléphone et sur mon ordinateur, et je les ai « relevées » parce qu’elles m’ont rappelé tant de souvenirs fabuleux. Ces dernières années, je rassemblais ces photos des Beatles dont je me souvenais parfois à peine.

Il a commencé à penser que ce serait une bonne idée de combiner ces photos, avec d’autres favoris personnels, sous forme de livre. Il a également décidé d’inclure ses propres réflexions, racontant « mes vraies histoires qu’elles inspirent sur ce que nous quatre – John, Paul, George et Ringo – avons vécu à l’époque ».

Commentant davantage le livre, Starr a déclaré qu’il avait apprécié de revisiter l’ère des Beatles sous forme photographique. « Quand les gens me posent des questions sur les Beatles, je leur dis souvent : « Tu ferais mieux de demander à Paul », parce que d’une manière ou d’une autre, il semble se souvenir de tout », a-t-il déclaré.

« Mais avec de grands projets comme Revenir, voir tant de ces incroyables images des Beatles m’a vraiment rappelé ces jours, ainsi que tout l’amour et l’amitié que nous partagions tous les quatre à l’époque. C’est donc un livre plein d’images des Beatles que beaucoup de gens n’ont pas vues et d’histoires que je partage avec un peu d’aide de mon ami écrivain de longue date, David Wild. Nous avons tous traversé une période assez difficile pour beaucoup de gens qui ont été enfermés, et ce livre m’a vraiment remonté le moral et m’a ramené à l’endroit où j’appartenais autrefois d’une toute nouvelle manière. Et au final, c’est pourquoi ce nouveau livre s’intitule Lifted. Les Beatles ont changé ma vie pour toujours. Il s’agit donc de récupérer et de redonner.

