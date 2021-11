Ringo Starr et ses amis célèbres décrochent l’or

‘Dans toute l’appréciation de la carrière immédiate post-Beatles de John, Paul et George, il est trop facile de négliger l’énorme succès que Ringo Starr apprécié dans les premières années après la disparition du groupe. Les années entre 1971 et 1975 lui ont valu sept singles du Top 10 américain, dont deux n ° 1, et un album n ° 2 aux États-Unis, qui se vendait au platine. Le 15 novembre 1974, il poursuit sa série de succès avec la sortie de Goodnight Vienna.

Empruntant le titre d’un film musical britannique de 1932 (et une expression qui en est venue à signifier « C’est fini » ou « Je suis hors d’ici » dans la langue vernaculaire du nord de l’anglais), Ringo a enregistré l’album à Los Angeles à l’été 1974 avec producteur Richard Perry. Il l’a sorti quelques jours après la parution de son premier single « Only You », un autre exemple du penchant de Ringo pour la reprise des airs pop de sa jeunesse. Après son succès en tête des charts américains avec « You’re Sixteen », la nouvelle version de la chanson de Buck Ram rendue célèbre par les Platters a été un autre gagnant.

« Only You » de Ringo était toute une réunion de Beatles alumni, avec John Lennon à la guitare acoustique, Billy Preston au piano électrique et Harry Nilsson aux chœurs. Il a atteint le n ° 6 aux États-Unis et le n ° 28 au Royaume-Uni.

Goodnight Vienna était une affaire étoilée tout au long, avec Elton John et Robbie Robertson jouant tous deux sur la composition d’Elton et Bernie Taupin « Snookeroo » (sortie en double face A sur le prochain single, le hit américain n°3 « No No Song »). Parmi les autres invités de l’album figuraient Gary Wright, Klaus Voorman, Jim Keltner, Pierres qui roulent les anciens Bobby Keys et Nicky Hopkins et bien d’autres. L’album a été un succès dans le Top 10 dans de nombreux pays européens, dont la France, le Danemark et l’Autriche, et a atteint le n ° 8 aux États-Unis, devenant disque d’or. Il a également obtenu une certification argent dans le pays d’origine de Ringo.

