Ringo Starr prêt à “changer le monde” avec son prochain EP à quatre pistes

Ringo Starr a annoncé la sortie prochaine de l’EP quatre titres Change The World. Désormais disponible en précommande, il sortira chez UMe le 24 septembre.

Le quatuor de chansons a été enregistré au studio Roccabella West de Ringo, où il a également enregistré son EP Zoom In, sorti en mars. Le nouvel EP embrasse un large éventail de styles, y compris la pop, la country, le reggae et le rock’n’roll, et le voit travailler avec des collaborateurs fréquents et nouveaux.

L’ancien Beatles a annoncé la nouvelle de la nouvelle version aujourd’hui sur talkshoplive, apparaissant sur leur chaîne Rock ‘N’ Roll pour donner aux fans la première chance de précommander le nouvel EP. Regardez l’apparition ici. Change The World sera disponible sous forme numérique et sur CD et cassette le 24 septembre, avec une édition vinyle 10 pouces suivant le 19 novembre.

« J’ai dit que je ne voulais sortir que des EP à ce stade et c’est le prochain », dit l’infatigable Starr, qui a eu 81 ans en juillet. “Quelle bénédiction cela a été au cours de cette année d’avoir un studio ici à la maison et de pouvoir collaborer avec tant de grands musiciens, certains avec lesquels j’ai déjà travaillé et de nouveaux amis.”

Le single principal de l’EP est le typiquement optimiste “Let’s Change The World”, écrit par Joseph Williams et Steve Lukather. Les deux musiciens jouent sur la piste avec les chœurs d’Amy Keys, Zelma Davis, Billy Valentine et Darryl Phinnessee.

“Just That Way”, écrit et interprété par Ringo avec l’ingénieur de longue date Bruce Sugar, fait écho à l’ambiance reggae de “Waiting for the Tides to Turn” de Zoom In. Tony Chen joue à nouveau de la guitare, avec Fully Fullwood à la basse et Ed Roth sur Hammond B3, et Zelma et Zho Davis aux chœurs.

“Coming Undone” est la première collaboration de Ringo avec l’auteur-compositeur estimée et à succès Linda Perry. Elle a écrit et joué sur le morceau teinté de country avec Trombone Shorty. L’EP se termine par une version fougueuse de Bill Haley et ses Comets’ pierre angulaire du rock’n’roll “Rock Around The Clock”, qui présente son bon ami Joe Walsh à la guitare. Nathan East joue de la contrebasse, Bruce Sugar est au piano et les chœurs sont par Amy Keys et Windy Wagner.

Précommandez l’EP Change The World, qui sortira le 24 septembre.