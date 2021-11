Ringo Starr s’apprête à enseigner une masterclass de batterie

Batteur légendaire des Beatles Ringo Starr a fait équipe avec Cours de maître pour fournir un cours en ligne sur la batterie et la collaboration créative. Le cours sera lancé le 22 novembre.

L’implication de Ringo a été annoncée lors du tout premier événement First Look de Masterclass, où la plate-forme d’abonnement à l’éducation en ligne a révélé sa prochaine gamme de nouveaux cours, expériences d’apprentissage et initiatives pour aider les communautés mal desservies.

L’événement a eu lieu au Whitney Museum of American Art et a également présenté des annonces de cours de chant qui seront proposés par Christina Aguilera et Mariah Carey en 2022.

« MasterClass vous met dans la même pièce que les meilleurs au monde, offrant aux membres un accès sans précédent aux plus grands esprits de notre temps », a déclaré David Rogier, fondateur et PDG de MasterClass. « Les annonces d’aujourd’hui élargiront cette opportunité avec de nouvelles classes, fonctionnalités, intégrations et partenariats qui aideront à fournir l’accès à la plate-forme à plus de personnes de plus de manières et dans plus d’endroits.

Starr n’est pas la première rock star à proposer ses services aux utilisateurs de Masterclass. Metallica a présenté un cours sur la façon d’être dans un groupe, tandis que Tom Morello et Carlos Santana ont également transmis leur sagesse aux abonnés de la Masterclass.

Starr a sorti son dernier EP, Change le monde, en septembre. Il apparaîtra dans le très attendu Documentaire Get Back réalisé par Peter Jackson, lauréat d’un Oscar, surtout connu pour son travail sur les films Le Seigneur des Anneaux et King Kong. La nouvelle version du documentaire sortira le 25 novembre.

Plus récemment, Ringo Starr a pris le dessus 100 batteurs dans une reprise de « Come Together » des Beatles dans le cadre d’une campagne pour mettre fin à la faim dans le monde.

Présenté comme «la plus grande collection de batteurs jamais joués sur une chanson», la piste remplie de rythme présente les contributions de musiciens de tous genres et domaines. Matt Cameron de Pearl Jam, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, Stewart Copeland de The Police, Simon Kirke de Free et le prodige musical de 11 ans Nandi Bushell sont parmi les artistes rock à participer.

Starr reprendra également la route avec son All Starr Band l’année prochaine pour une tournée à travers l’Amérique en mai et juin. Les billets sont disponibles sur son site officiel.

Achetez ou diffusez l’EP Change The World de Ringo Starr.