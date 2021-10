Ringo Starr sort le clip de « Rock Around The Clock »

Ringo Starr a sorti le visuel de « Rock Around the Clock », le dernier single de son dernier EP, Change le monde.

Le morceau clôt l’EP de quatre chansons et a une signification particulière. Comme l’explique Ringo, « Oui, allons-y ! Ce morceau me ramène – des souvenirs rock’n’roll de l’époque où j’étais sur le point d’avoir 15 ans. J’étais à l’hôpital pour tuberculose depuis environ un an, où j’avais déjà passé mes 7e et 14e anniversaires, et je n’ai pas envie d’en passer un autre là-bas. J’allais bien, alors ma mère a parlé aux médecins et ils ont accepté de me laisser sortir.

Pour le 15e anniversaire de Ringo, ses grands-parents l’ont emmené sur l’île de Man et voir le film Blackboard Jungle. C’est à ce moment-là qu’il a entendu pour la première fois « Rock Around The Clock ». Ringo décrit la scène telle qu’elle s’est déroulée sur grand écran : « Je suis assis là, j’étais à l’hôpital, je ne sais pas grand-chose de ce qui se passe ces derniers temps, et ils ont déchiré le cinéma !!! Ils ont juste jeté les chaises et sont devenus fous. Je me suis dit ‘WOW c’est génial !!!!’ Je me souviens de ce moment comme si c’était hier, c’était incroyable. Et la chanson est tout simplement géniale. Alors quand il s’est agi de choisir les morceaux de cet EP, j’ai pensé à faire ‘Rock Around the Clock’ pour toutes ces bonnes raisons.

L’EP a été enregistré au studio Roccabella West de Starr, où nous le retrouvons dans cette vidéo, regardant tout le rocker pimpant dans une veste blanche impeccable avec un revers noir. Entrecoupés de séquences dans les coulisses tournées lors de l’enregistrement du morceau, nous voyons Starr masqué avec Nathan East à la basse et Bruce Sugar enregistrer des léchages de guitare tueurs de Joe Walsh dans son propre home studio.

Le nouvel EP, sorti le 22 septembre 2021, comprend également « Let’s Change The World », « Coming Undone » et « Just That Way ». La vidéo a été réalisée et filmée par Brent Carpenter.

