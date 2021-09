Ringo Starr Talks Tour 2022, Film ‘Get Back’, Rock Roots, Charlie Watts

Ringo Starr a marqué la sortie d’aujourd’hui (24) de son EP Change The World en expliquant pourquoi il a repris “Rock Around The Clock”, ses souvenirs de Charlie Watts, ses plans de tournée en 2022 et ses dernières réflexions sur le prochain film du réalisateur Peter Jackson, The Beatles: Get Back séries sur Disney+.

Lorsqu’on lui a demandé si son message récurrent de «paix et d’amour», notamment via ses rassemblements d’anniversaire, en personne et plus récemment en ligne, avait eu un impact, Starr a déclaré: «Quand j’ai commencé le moment de paix et d’amour pour mon anniversaire en 2008 dans les rues de Chicago, nous avions environ 100 personnes, et maintenant nous avons en fait des moments de paix et d’amour dans 28 pays à travers le monde.

« Alors lentement mais sûrement, vous savez, nous sommes comme le caillou dans l’océan, il ondule. Et vous ne pouvez faire que ce que vous faites et c’est ce que je fais, la paix et l’amour.

Ringo a discuté de la motivation d’enregistrer une reprise pour l’EP de Bill Haley and His Comets’ incontournable du rock’n’roll « Rock Around The Clock », une chanson au cœur de ses premiers souvenirs musicaux. “J’étais assis ici”, a-t-il dit, “J’ai fait un EP et je suis au milieu et j’adore l’EP parce que c’est quatre pistes et je le fais dans cette pièce… la batterie est dans la chambre, c’est un petit studio, et je ne sais pas, je pense juste aux morceaux pour l’EP.

« Je me suis replongé dans les souvenirs. J’ai eu mon septième anniversaire à l’hôpital et j’ai eu mon 14e anniversaire à l’hôpital. J’étais encore là à l’approche de mon 15e anniversaire et je ne voulais pas le passer à l’hôpital, alors ma mère a parlé aux médecins et tout. J’étais là depuis plus d’un an et j’allais plutôt bien, alors ils ont décidé de me laisser sortir. Et tout d’abord, je suis allé à Londres avec mon beau-père et ma mère pour voir ses parents, puis nous sommes revenus à Liverpool, puis ma grand-mère et mon grand-père m’ont emmené sur l’île de Man.

“Et c’était incroyable”, a-t-il poursuivi, “parce que je suis allé voir le film Rock Around The Clock et c’était plein de vacanciers britanniques fous avec des chapeaux ‘Kiss Me Quick’ et un peu fous. Et je suis assis là, tu sais que j’ai été à l’hôpital [so] Je ne sais pas trop ce qui se passe ces derniers temps. Et ils ont déchiré le cinéma. Je veux dire, ils ont juste jeté les chaises, les ont arrachées, et je me suis dit : « Wow, c’est génial ! », a-t-il ri.

« Je me souviens de ce moment comme si c’était hier, et je me suis dit : ‘Je vais faire ‘Rock Around The Clock” parce que c’est mon EP et je peux faire ce que je veux. J’en ai d’abord fait une version au pinceau, comme à l’ancienne, puis je me suis dit : « Non, mets les bâtons ! Et puis j’ai rocké, puis j’ai appelé Joe Walsh et il a rocké et c’est un solo séparé. Vous écoutez des reprises de « Rock Around The Clock » et tout le monde joue le même solo. »

Lors de la conférence de presse Zoom, Starr a également été interrogé sur ses souvenirs d’un autre batteur très apprécié, Charlie Watts, décédé le 24 août. “Charlie était un gars formidable, très amusant et avait un groupe plus difficile que moi à garder ensemble”, a-t-il déclaré en riant. « Nous vivions proches l’un de l’autre à Londres et nous nous sommes croisés sur King’s Road, ou nous nous retrouvions ensemble lors d’un dîner ou d’un concert.

« Mais j’ai organisé une fête dans les années 70 et Charlie est venu, tout comme John Bonham, donc nous avons trois batteurs qui traînent. Bonham est monté sur le kit, et comme ils n’étaient pas attachés au sol comme ils le sont sur scène, Charlie et moi tenons la grosse caisse pour lui pendant qu’il jouait. Quelle photo ça aurait été.

“Charlie va nous manquer, c’était un bel être humain”

« Mais dans les années 70, j’avais des politiques et tu ne trouveras jamais de photos parce que je ne te laisserais pas prendre de photos chez moi. Je pense toujours que cela aurait été un bon coup de vous faire savoir. Alors oui, Charlie va nous manquer, c’était un bel être humain.

De ses plans de tournée retardés par Covid, Ringo a révélé: «Nous avons dû arrêter les premières tournées, le mai, juin [2020] tournée et dans ma naïveté, je suis sur Internet en disant : « Gardez vos billets parce que je vais faire exactement la même tournée l’année prochaine. » Et bien sûr, nous ne l’avons pas fait.

“Je ne sors pas cette année, mais j’ai prévu la tournée l’année prochaine”, a-t-il ajouté, “et ils m’ont déjà envoyé l’itinéraire. Mais vous savez, il est impossible de dire maintenant si c’est allumé. Je dis dans mon cœur que c’est activé, mais voyons où nous en sommes.

Enfin, le batteur a donné ses dernières réflexions sur la série désormais en trois parties The Beatles: Get Back, à venir sur Disney+ en novembre. « Nous rions, nous nous moquons et nous sommes des musiciens », a-t-il déclaré. « Je veux dire, il faut penser à ‘Get Back’ du 5 janvier à la fin janvier, en un mois, nous avions fait un disque, et nous avions fait ce concert sur le toit, et nous avons rejoué en live. Il y a un grand morceau dans le film pour moi, où Paul dit : « Qui veut jouer en direct ? » et vous pouvez m’entendre en arrière-plan dire « Je le veux »”, a-t-il déclaré en riant.

“Je pense que tout le monde l’appréciera, parce que vous voyez ce groupe travailler très dur, et [how we] a traversé des hauts et des bas très émouvants pour arriver là où nous sommes arrivés, à chaque fois. C’était comme ça, quatre gars dans une pièce. Vous allez avoir des hauts et des bas. C’est donc tout ce que je peux dire à ce sujet. Peter Jackson est notre héros, il a fait un excellent travail. Il refait même des morceaux maintenant, il peaufine.

Achetez ou diffusez l’EP Change The World.