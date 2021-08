Ringquake révèle des détails inattendus sur le noyau de Saturne

Les scientifiques qui étudient les données recueillies par la sonde spatiale Cassini de la NASA ont découvert des ondulations dans les anneaux de Saturne qui ne pouvaient pas être expliquées par les lunes de Saturne, ce qui a conduit à spéculer que le noyau de la planète est plus mou que solide – et beaucoup plus grand qu’on ne le pensait auparavant.

Des chercheurs de Caltech ont publié cette semaine la nouvelle étude dans Nature Astronomy révélant que les données recueillies par la sonde spatiale Cassini en 2013 montraient des ondulations distinctes en spirale dans l’anneau le plus interne de Saturne, connu sous le nom de son anneau en D.

Incapables d’expliquer les ondulations basées sur l’influence gravitationnelle des nombreuses lunes de Saturne, les chercheurs se sont tournés vers la planète elle-même lorsque l’inspiration a frappé : et si les ondulations pouvaient être utilisées pour modéliser l’intérieur de la planète elle-même de la façon dont les tremblements de terre sont utilisés pour regarder à l’intérieur de la Terre ?

“Nous avons utilisé les anneaux de Saturne comme un sismographe géant pour mesurer les oscillations à l’intérieur de la planète”, a déclaré Jim Fuller, professeur adjoint d’astrophysique théorique à Caltech et co-auteur de l’étude, dans un communiqué. “C’est la première fois que nous avons pu sonder sismiquement la structure d’une planète géante gazeuse, et les résultats ont été assez surprenants.”

Ce que les ondulations ont dit aux chercheurs, c’est que contrairement à ce que l’on croyait auparavant, le noyau de Saturne n’est pas une sphère solide comme celle de la Terre, mais plutôt un noyau “flou” sans limite définie composé d’un mélange de glace, de roche et de fluide métallique. Ce noyau boueux clapote autour de l’intérieur de la planète, ce qui crée des oscillations gravitationnelles qui ont été enregistrées dans l’anneau le plus interne de la planète.

“Saturne tremble toujours, mais c’est subtil”, déclare Christopher Mankovich, chercheur associé postdoctoral en sciences planétaires et co-auteur de la nouvelle étude. “La surface de la planète se déplace d’environ un mètre toutes les une à deux heures comme un lac ondulant lentement. Comme un sismographe, les anneaux captent les perturbations de la gravité et les particules de l’anneau commencent à se tortiller.”

Encore plus remarquable, l’étude de Saturne suggère que le noyau flou de la planète est beaucoup plus gros que nous le pensions, s’étendant sur environ 60% de son diamètre et environ 55 fois plus massif que la Terre. L’étude estime également que 17 masses terrestres de la composition du noyau sont de la roche et de la glace, le reste étant de l’hydrogène liquide et de l’hélium.

Analyse : l’intérieur mystérieux des géantes gazeuses commence enfin à prendre forme

Cette nouvelle étude sur le noyau flou de Saturne n’est pas la première indication que les géantes gazeuses du système solaire extérieur sont encore moins solides qu’on ne le croyait au départ.

Bien qu’il s’agisse évidemment de boules de gaz géantes, nous avons longtemps supposé que les géantes gazeuses auraient un noyau solide et rocheux fait de fer ou d’un autre élément lourd. La sonde spatiale Juno de la NASA en orbite autour de Jupiter a également détecté des signes indiquant que l’intérieur de la géante gazeuse était tout aussi glissant.

On a longtemps émis l’hypothèse qu’un océan d’hydrogène liquide entourait le noyau de Jupiter – et que la pression de l’atmosphère avait dépouillé l’hydrogène des électrons, créant des courants électriques qui génèrent le champ magnétique massif de Jupiter – mais Jupiter n’a pas le genre de système d’anneaux qui Saturne l’a fait, donc ce genre d’astro-sismographie n’est pas possible.

Ces résultats, associés à ce que Juno a détecté au sein de Jupiter, constituent un grand pas vers une meilleure compréhension de l’intérieur de ces planètes massives et une meilleure compréhension de la façon dont les géantes gazeuses se sont formées au début du système solaire.