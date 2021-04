Ringside View: l’évasion du football vers la victoire

“La Premier League condamne toute proposition qui attaque les principes de la compétition ouverte et du mérite sportif qui sont au cœur de la pyramide du football national et européen”, a-t-il déclaré dans un communiqué aux termes forts.

Heureusement, le rideau a été levé sur le “Packer Circus” du football en moins de 48 heures. Nous remercions les fans de Chelsea qui ont manifesté au Bridge et ont énervé le propriétaire du club. Nous remercions le Premier ministre britannique Boris Johnson d’avoir menacé la proposition de Super League européenne d’une «bombe législative». Crédit à la royauté britannique pour son soutien à la lutte des roturiers. Le crédit à Gary Neville, dont la dénonciation de la ligue séparatiste sur les médias grand public était Churchill-esque. Ensemble, tous ont veillé à ce que le football échappe à la victoire.

La Super League proposée allait à l’encontre des deux principes fondamentaux du sport, le fair-play et la concurrence loyale. C’était un sous-produit de l’avarice.

Les riches propriétaires de six super clubs anglais autoproclamés et certains de leurs homologues continentaux ont fait preuve d’un mépris total pour les fans et, plus important encore, pour ce que le football représentait.

Le sport le plus populaire au monde est une célébration du collectif. Pour les propriétaires de Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea et Tottenham Hotspur, cependant, le solde bancaire était tout ce qui comptait.

Dimanche dernier, quelques heures seulement avant que les clubs n’annoncent la création de la ligue séparatiste, Burnley, 17e du classement de la Premier League, a fait peur à United. Ce n’est que dans les derniers instants que United a obtenu trois points grâce à un troisième but. Avant cela, Arsenal avait besoin d’un égaliseur à la 96e minute pour prendre un point contre Fulham, menacé de relégation. La valeur des droits de diffusion de la Premier League de 9,2 milliards de livres sterling est due à cette concurrence. C’est la ligue la plus difficile au monde, c’est pourquoi les fans paient des frais d’abonnement élevés pour regarder les matchs à la télévision et sur Internet. Les «misérables-six» ne voulaient pas que cette compétition soit plus riche que les autres.

Les Spurs n’ont pas gagné la ligue depuis 1961. Arsenal ne l’a pas gagné depuis 2004. Actuellement, ils sont classés respectivement sixième et neuvième dans le tableau de la ligue. Ils n’ont pas une seule Coupe d’Europe à montrer. «L’argent idiot» et les «dépenses kamikaze» n’ont pas encore conduit City au sommet du football européen. Ils ont eu la témérité de contourner l’Ajax, le club de Johan Cruyff et Rinus Michels, avec quatre Coupes d’Europe dans leur armoire à trophées. Les aussi-rans et les nouveaux riches se considéraient comme une élite européenne. Ridicule.

Leicester City occupe la troisième place du classement de la Premier League et West Ham United pourrait bien se classer parmi les quatre premiers cette saison devant Chelsea, Liverpool et Tottenham. Leicester City remportant la ligue en 2015-16 après avoir été un outsider de 5000 à 1 était l’une des histoires les plus enrichissantes sur le plan émotionnel que le football puisse offrir. Une concurrence loyale leur a permis de surmonter les obstacles. Mais le «gourmand-six» est devenu mal à l’aise. Ils ont resserré les rangs pour s’assurer que de tels bouleversements ne se reproduisent plus. La ligue des magasins fermés proposée découlait de leur état d’esprit féodal.

Trop tard. La Premier League a permis aux capitalistes, aux oligarques et aux pétrodollars de prendre le contrôle d’un sport communautaire anglais; des hommes qui ne s’intéressaient qu’à l’argent et se souciaient beaucoup du football. Le tout est revenu hanter la configuration du football anglais. Les propriétaires avides exigeaient leur livre de chair.

La légende de United Gary Neville a éclaté sur Sky Sports dans sa condamnation de la Super League. «Ils se séparent d’une compétition dont ils ne peuvent pas être relégués? C’est une honte absolue. Nous devons lutter contre le pouvoir dans ce pays des clubs au sommet de cette ligue – et cela inclut mon club. C’est de la pure cupidité, ce sont des imposteurs », a-t-il déclaré. Il a montré l’honnêteté de parler publiquement d’être «complice» de ne pas avoir élevé la voix lorsque la prise de contrôle de United par les Glazers a eu lieu en 2005. La prise de contrôle des Glazers a drainé plus d’un milliard de livres sterling hors du club.

En fait, moins on en dit sur United et Liverpool, mieux c’est. Des règles du jeu équitables ont permis à United de s’élever comme un phénix de l’épave de Munich. Une concurrence loyale leur a permis de rebondir après avoir été relégués de l’ancienne première division en 1974. Attention, les cheminots du Lancashire ont fondé le club sous le nom de Newton Heath.

Quant à Liverpool, un club qui prétend représenter la classe ouvrière du Merseyside, leur passage d’une équipe de deuxième division à six Coupes d’Europe s’est produit parce qu’un système équitable a permis leur marche en avant.

Ces propriétaires ont rejeté la pyramide du football. Ils ne voulaient ni promotion ni relégation. Ils ont méprisé une ferraille parmi les quatre premiers. Il y avait un sentiment de droit, comme s’ils avaient un droit donné par Dieu de s’asseoir à la table haute pour être les plus grands générateurs de revenus du football de club.

Ne lisez pas trop dans leurs mea culpas. Ils n’avaient pas d’autre choix après une lourde défaite. Il serait important de ne pas baisser la garde. Comme l’a dit Neville, les «charognards» doivent «démarrer» le jeu. Le départ imminent du vice-président exécutif de United, Ed Woodward, est un bon début. Il a toujours été l’homme de prédilection des Glazers.

En fait, les plans du sextet – la “ douzaine sale ” en Europe pour être précis – n’étaient pas bien pensés et prisonniers de leur orgueil, ils sous-estimaient le pouvoir des fans et sapaient leurs footballeurs et leurs managers. Ainsi, avec les partisans et les autorités, un vote massif de remerciements au manager de Liverpool Jurgen Klopp et à son homologue de la City Pep Guardiola pour s’être prononcés contre un projet conçu par leurs employeurs. Un grand applaudissement pour le capitaine de United Harry Maguire et son coéquipier Luke Shaw pour avoir affronté Woodward, puis exprimé leur protestation sur les réseaux sociaux. Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a joué un rôle exceptionnel pour unir les footballeurs aux couleurs du club. Harry Kane, le capitaine de l’Angleterre, étiez-vous en vacances?

La Super League est maintenant morte et, espérons-le, enterrée, et chaque esprit sain d’esprit célèbre sa chute. Et peut-être que la BCCI aussi en prendra note. Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux pour le moment, mais le conseil indien qui possède l’une des ligues les plus riches du monde, ne devrait jamais céder le contrôle de sa propriété à des «étrangers».

