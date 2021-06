Rins a déjà été opéré et pourrait retourner en Allemagne

04/06/21 à 18:49 CEST

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) ne pourra pas participer ce week-end au Grand Prix de Catalogne après s’être blessé jeudi à vélo sur la piste de la Circuit de Barcelone. Le pilote catalan, qui s’est fracturé le radius du poignet droit, a été opéré ce vendredi à l’hôpital Quirón Dexeus, où il a été opéré par l’équipe médicale. Xavier Mir.

Le scanner qu’il a subi hier a révélé une fracture intra-articulaire trans-styloïde du radius distal. Afin de faciliter une récupération rapide, une technique mini-invasive a été utilisée, comme l’explique le Dr Mir, spécialiste en traumatologie du Service médical de Quirónsalud MotoGP et directeur de l’Unité des mains et des coudes de l’ICADME du Hôpital universitaire Dexeus de Barcelone.

“Alex Rins a subi une fixation mini-invasive avec vis de compression canulées. S’il n’y a pas de complications, je pense qu’il pourra commencer la récupération fonctionnelle lundi prochain, et on n’exclut pas qu’il puisse concourir dans deux semaines au Sachsenring », a expliqué le Dr Mir.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

De son côté, le coureur a été très encouragé et a remercié les signes de soutien qu’il a reçus après avoir appris qu’il allait manquer la course à domicile à Montmeló : « L’opération s’est bien passée et je pense déjà à ma récupération et à un retour au 100% dès que possible. Tout cela m’a laissé un mauvais goût dans la bouche et je m’excuse auprès de l’équipe de ne pas avoir pu concourir comme nous l’aurions souhaité ce week-end. L’année dernière, nous avons obtenu un excellent résultat ici avec les deux motos sur le podium et c’est dommage que nous ne puissions pas le répéter cette année. L’opération d’aujourd’hui signifie, heureusement, un temps de récupération aussi court que possible, et c’est pourquoi nous avons pris la décision de nous faire opérer. Je ferai tout mon possible pour être de retour pour l’Allemand Grand Prix. Merci à tous pour les messages de soutien », a-t-il déclaré. Rinçage.