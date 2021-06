Rins se rend en Allemagne après avoir passé en revue avec le Dr Mir

16/06/2021 à 14:42 CEST

Alex Rins, qui a fait une chute il y a deux semaines alors qu’il s’entraînait à vélo sur le Circuit de Barcelone et a raté le GP de Catalogne pour se faire opérer d’une fracture du radius de la main droite, se rendra cet après-midi en Allemagne avec l’intention de concourir ce week-end. semaine sur le circuit du Sachsenring, théâtre de la huitième épreuve du calendrier MotoGP. Le pilote Suzuki a subi un examen ce matin à l’hôpital Quirón Dexeus de Barcelone avec le doctor Xavier Mir et a reçu la décharge médicale, bien qu’avant de monter sur la moto lors des essais libres de vendredi, il doit être déclaré « apte » par les services médicaux de la Coupe du monde, en charge du médecin Charte des anges.

Rins, qui selon le rapport médical fourni après l’opération, « Il a subi une fixation mini-invasive avec des vis de compression canulées & rdquor ;, il est déjà monté sur le vélo dimanche dernier pour tester ses sensations sur le bras blessé. Ce mercredi, avant de se diriger vers le Sachsenring, le pilote barcelonais a expliqué que « j’ai ressenti un certain inconfort et il est évident que je ne suis pas encore à cent pour cent, donc l’objectif sera de voir comment nous en sommes en FP1, de voir si nous nous améliorons physiquement et ensuite de voir où nous pouvons être dans la course”.

Rinçage il a regretté “d’avoir raté les tests post-Grand Prix de Catalogne, car nous avions de grands espoirs pour quelque chose que nous avons trouvé pour me sentir plus à l’aise sur la moto et maintenant nous devrons l’essayer en Allemagne”. Après s’être blessé sur le Circuit de Barcelone, le pilote Suzuki, troisième l’an dernier du Championnat du Monde, a inscrit son cinquième zéro consécutif après ses précédentes chutes à Portimao, Jerez, Le Mans et Mugello. Il occupe actuellement la 15e position du championnat, avec 23 points.