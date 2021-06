Rio de Janeiro honorera Maradona avec une place à son nom et une statue

in

30/06/2021 à 8h49 CEST

Rio de Janeiro honorera Diego Armando Maradona avec une place qui porte son nom, qui comportera une statue du regretté footballeur argentin et devrait attirer plus de touristes dans la ville la plus emblématique du Brésil, la rivale historique de l’Argentine sur les terrains.

La loi qui nomme “Plaza Diego Armando Maradona” une petite place située devant le consulat argentin à Rio de Janeiro, dans le quartier de Botafogo à Rio de Janeiro, a été promulguée la semaine dernière par le conseil municipal, qui a déjà entamé les procédures de commande de la sculpture.

“Nous n’avons toujours pas de date définie pour l’inauguration de la statue, mais sa construction est prévue dans le projet de loi approuvé”, a déclaré mardi à Efe le conseiller municipal Felipe Michel, auteur de l’initiative.

“Une place avec le nom d’un footballeur que j’admire tant est très importante pour une ville touristique comme Rio de Janeiro. Elle attirera sûrement de nombreux amateurs de football favorisera davantage le tourisme urbain», a ajouté l’ancien footballeur et président de la commission des sports du Conseil.

Selon Michel, malgré la rivalité footballistique entre le Brésil et l’Argentine, Rio de Janeiro ne pouvait manquer d’honorer une idole aussi importante pour le sport mondial.

Le conseiller a déclaré qu’il avait rencontré la semaine dernière le consul argentin à Rio de Janeiro, Claudio Gutiérrez, pour discuter de l’hommage rendu à l’agresseur décédé le 25 novembre de l’année dernière d’une crise cardiaque, et que le diplomate a souligné que Maradona l’aimait très Brésil et avait beaucoup de respect pour les idoles du football brésilien.

“De tels gestes sont la preuve des liens étroits entre les deux pays et symbolisent le clair sentiment de fraternité entre nos peuples”dit le diplomate.