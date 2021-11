Rio Ferdinand abandonne son soutien au manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, affirmant qu’il serait peut-être temps de passer le relais.

Rio Ferdinand a changé de cap dans son soutien au patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, déclarant que « il est peut-être temps maintenant de passer le relais ».

Solskjaer a subi sa deuxième humiliation en deux semaines avec une défaite sans vie 2-0 contre Manchester City qui aurait pu être beaucoup plus embarrassante sur la feuille de match.

Comme de nombreux fans de United, Ferdinand était ravi du début de Solskjaer, mais les choses changent maintenant

Solskjaer subit une pression croissante à Man United après une autre terrible démonstration

Cela fait suite à une défaite record de 5-0 à domicile contre Liverpool qui laisse les Red Devils à neuf points du leader de la Premier League Chelsea malgré un autre gros été d’investissements.

L’ancien coéquipier de Solskjaer, Ferdinand, est l’un de ses plus fervents supporters depuis que le Norvégien est devenu gardien en décembre 2018, inventant la célèbre phrase « Ole est au volant! »

Maintenant, cependant, à la suite d’une autre performance désastreuse dans le derby de Manchester, Ferdinand a rejoint Roy Keane pour enfin interroger l’homme qu’ils soutenaient auparavant.

Ferdinand a expliqué sur sa chaîne YouTube, Vibe with Five : « Nous avons commencé cette saison avec un tel espoir, nous avons eu l’excitation, nous étions tous assis là à dire : ‘Tu sais quoi ? C’est notre heure maintenant’.

Ferdinand et Solskjaer ont passé cinq ans à jouer ensemble à Manchester United

«Je dois être honnête, Ole a été amené pour nous amener à ce point, il a été amené à résoudre ce problème et à nous amener à un endroit où vous obtenez l’équipe intacte, vous obtenez les joueurs pour nous mettre au point où nous pouvons défier pour la ligue.

« Je suis assis ici maintenant et je ne pense pas que nous puissions nous battre pour gagner cette ligue, je regarde notre équipe chaque semaine et je me demande ce que nous allons faire tactiquement. »

Ferdinand a continué à soutenir Solskjaer le mois dernier face aux critiques de son collègue Paul Scholes alors que leur ancienne équipe était dominée en Ligue des champions par l’Atalanta, mais est repartie avec une victoire 3-2.

Scholes a prédit que United serait « trois ou quatre à zéro à la mi-temps » s’ils jouaient de la même manière contre Liverpool, et les prévisions se sont vite réalisées alors que les hommes de Jurgen Klopp ont humilié United avec quatre buts en 45 minutes à Old Trafford.

Le travail de Solskjaer était menacé après le résultat de Liverpool, mais il a réussi à tenir le coup

Une victoire contre Tottenham et un match nul contre Atalanta ont donné à Solskjaer un répit mineur, mais la pression est de retour après la défaite contre City.

« Je ne vois pas de philosophie, je ne vois pas d’identité », a déclaré Ferdinand. « Quand je vais voir mon équipe, si elle se fait battre, ça va. Ça arrive. Mais je veux voir de quoi ils parlent, qu’est-ce que tu es ?

« Les joueurs ne courent pas et ne se blessent pas dans les matchs, je vois cela comme un manque de respect envers le manager et presque comme » je ne le crains pas « .

« Il a fait ce pour quoi il a été amené à faire, il est venu et a redonné espoir aux fans, a donné envie aux fans de revenir et de regarder à nouveau votre équipe, il l’a fait, il a fait un excellent travail dans ce sens, mais fait-il pour nous amener à gagner des titres ?

«Est-ce qu’il va nous mettre au défi de gagner une Ligue des champions?

United est sans trophée depuis la victoire de la Ligue Europa en 2017 et n’a pas l’intention de revenir à l’argenterie

« Le club de football vivra ici et respirera plus longtemps que n’importe quel individu. C’est ce qu’il y a de mieux pour ce club de football, je pense juste que le moment est peut-être venu de passer le relais, qui peut nous prendre maintenant, et je pense qu’Ole partirait maintenant la tête haute.

Ferdinand a rejoint Roy Keane pour changer son point de vue sur Solskjaer, l’Irlandais affirmant qu’il avait perdu confiance après la défaite de City.

« Man United est dans une mauvaise passe, mais il y a un moyen de s’en sortir », a déclaré Keane. « Est-ce qu’Ole est l’homme pour le faire ? D’énormes points d’interrogation, j’espère qu’il l’est, c’est plus de l’espoir que de la croyance.

Solskjaer est désormais le favori des bookmakers en tant que prochain entraîneur de Premier League à être limogé, United ayant moins de deux semaines avant son prochain match contre Watford, qui est suivi d’un voyage effrayant pour affronter Chelsea à Stamford Bridge.