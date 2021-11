Rio Ferdinand affirme que la star de Man Utd, Harry Maguire, doit être «sortie de la ligne de tir»

Maguire a lutté pour la forme cette saison (Photo: .)

Rio Ferdinand admet que le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, doit être « sorti de la ligne de mire » car il a besoin d’une pause après un début de saison difficile.

L’arrière central a connu un bel été pour l’Angleterre dans sa course à la finale de l’Euro 2020, mais n’a pas été en mesure de reproduire ces solides performances pour United ces derniers temps.

Maguire était l’un des joueurs critiqués pour sa performance lors de la défaite humiliante face à ses rivaux de Liverpool le mois dernier, et des sources ont déclaré Metro.co.uk qu’il ressent la tension de la capitainerie à travers une période tumultueuse à Old Trafford.

Le défenseur a été expulsé contre Watford pour un deuxième carton jaune (Photo: .)

Le joueur de 28 ans a été expulsé pour une deuxième infraction à réserver lors de la défaite 4-1 de samedi contre Watford – peu de temps après que Donny van de Beek ait retiré un but pour porter le score à 2-1 en seconde période.

Ole Gunnar Solskjaer a été démis de ses fonctions moins de 24 heures après la défaite face à Claudio Ranieri, Michael Carrick devant prendre en charge le choc de mardi contre Villarreal.

La légende de United, Ferdinand, estime que Maguire souffre d’une « gueule de bois » de l’été et qu’une chute pourrait lui être bénéfique.

« Harry n’aimerait pas entendre cela, mais je pense juste que parfois, vous devez être retiré de la ligne de tir », a déclaré Ferdinand à la chaîne YouTube FIVE.

«Il a eu un long été, un été réussi avec l’Angleterre dans une certaine mesure. Il a beaucoup joué au football, revient à United et physiquement et mentalement, on dirait qu’il y a une gueule de bois là-bas.

« Il ne s’en sortira pas, moi non plus, j’essaierais de jouer avec, mais pour le moment, ses performances n’ont pas été au niveau requis, pour lui, pour Man United. La barre qu’il s’était fixée ne serait pas là.

» J’ai vu Gary Neville en parler l’autre jour qu’il faisait un cauchemar après trois ou quatre étés au rebond à jouer au football pour l’Angleterre et Man United et qu’il avait besoin de congés.

« Je pense que Harry Maguire en est probablement à ce stade en ce moment. »

Vous m’avez signé pour le meilleur club du monde et m’avez donné le plus grand honneur du football. Un immense respect et à jamais reconnaissant. Merci pour tout patron. Légende ????´ pic.twitter.com/coBoYmEvFv – Harry Maguire (@HarryMaguire93) 21 novembre 2021

Avec United à la septième place après avoir perdu cinq de leurs sept derniers matches de Premier League, Ferdinand estime que chaque membre du club, pas seulement Maguire, doit assumer la responsabilité de la situation dans laquelle United se trouve.

‘Le moment [of the red card against Watford] était terrible », a-t-il ajouté. ‘Harry sera vidé, dévasté. Il sera assis à la maison, c’est un bon professionnel, mais il sera assis là et devra assumer la responsabilité de ses performances.

« C’est plus gros qu’un carton rouge, ce n’est pas quelque chose qui vient de se passer à Watford, cela se construit depuis quelques semaines. »

« C’est un peu de tout, ce ne sont pas les joueurs complètement, ce n’est pas uniquement le manager et le personnel d’entraîneurs, ce ne sont pas seulement les personnes qui dirigent le club – tous ces éléments et parties individuelles du club de football doivent assumer la responsabilité de l’endroit où nous le sommes aujourd’hui parce qu’ils ont tous joué leur rôle en étant à ce bas reflux.



