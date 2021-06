Rio Ferdinand claque Jose Mourinho “amer” sur les fouilles de Luke Shaw

Rio Ferdinand a été surpris par le traitement que Jose Mourinho a réservé à Luke Shaw (Photo: YouTube / .)

Rio Ferdinand a qualifié Jose Mourinho d'”amer” pour avoir poursuivi sa querelle publique en cours avec la star de Manchester United, Luke Shaw.

Le joueur de 25 ans a eu du mal à gagner la confiance de son ancien manager pendant les deux ans et demi souvent acrimonieux de Mourinho à la tête d’Old Trafford, mais a reconstruit sa carrière sous le style de gestion d’homme plus personnel d’Ole Gunnar Solskjaer. .

Shaw a remporté le titre de joueur de la saison de son club il y a 12 mois et est revenu dans le giron international où il est devenu un membre de plus en plus important de la formation Three Lions de Gareth Southgate.

L’ancien arrière gauche de Southampton devrait débuter contre l’Allemagne ce soir et Ferdinand est déconcerté par les critiques constantes de Mourinho à l’encontre d’un joueur qui est, sans doute, dans la forme de sa vie.

Mourinho a même remis en question le coup de pied arrêté de Shaw contre la République tchèque la semaine dernière, décrivant ses corners comme “dramatiquement mauvais” et Ferdinand pense que les commentaires de l’homme de 58 ans ne le présentent pas sous un jour positif.



Jose Mouriho a décrit les corners de Luke Shaw contre la République tchèque comme dramatiquement mauvais (Photo: .)

Il a déclaré à sa chaîne YouTube FIVE: “Je ne comprends pas, mec. José Mourinho, regarde qui il est. Le gars, l’homme principal, j’aime Mourinho. C’est un manager pour lequel j’aurais adoré jouer. Mais laissez l’enfant tranquille.

— Vous avez gâché sa carrière. Il dirait que Luke Shaw a gâché sa carrière. Il doit également assumer une certaine responsabilité (Luke Shaw) pour cette période, où il n’a pas bien fait sous Mourinho.

«Mais en tant que manager, vous devez également assumer un peu de responsabilité pour tirer le meilleur parti des joueurs, c’est votre travail, c’est votre mission de tirer le meilleur parti des joueurs à votre disposition, mais il ne l’a pas fait avec Luke Shaw.

« Mais laissez le gamin tranquille, vous parlez de lui en train de prendre des virages. S’il vous plaît, il y a plus à dire que Luke Shaw prenant des virages.

«Cela me semble un peu personnel et cela me revient en tant qu’expert maintenant. L’une des principales choses que j’ai dites lorsque j’ai commencé ce type d’évaluation, ou la décomposition d’une situation ou d’un club, cela ne peut pas être personnel.

«Je pense que Jose, vous pouvez dire qu’il y a un peu d’amertume à ce sujet. Luke qui se porte bien ne reflète pas bien Jose Mourinho. C’est le problème et d’où vient probablement l’amertume.

