Rio Ferdinand critique Manchester United pour “l’erreur” de Romelu Lukaku

Lukaku a quitté Old Trafford en 2019 (Photo: .)

Manchester United a fait une “erreur” en vendant Romelu Lukaku à l’été 2019, selon Rio Ferdinand.

Après un passage réussi à Everton, les Red Devils ont déboursé 75 millions de livres sterling pour signer Lukaku en 2017, lorsque l’ancien patron Jose Mourinho était en charge à Old Trafford.

Bien qu’il ait marqué 42 buts en 96 matchs pour United dans toutes les compétitions, l’attaquant international belge a été critiqué pour un manque perçu de finesse dans son jeu complet.



L’attaquant a excellé à l’Euro 2020 (Photo: .)

Après seulement deux saisons à Manchester, Lukaku a été vendu à l’Inter Milan, après quoi Ole Gunnar Solskjaer a fait confiance à Anthony Martial comme son principal numéro 9 pour la campagne 2019/20.

Depuis son arrivée en Serie A, Lukaku a retrouvé sa meilleure forme, avec ses 24 buts dans l’élite italienne la saison dernière, aidant l’Inter à remporter le Scudetto pour la première fois en 11 ans.

Le joueur de 28 ans a également impressionné la Belgique à l’Euro 2020, marquant jusqu’à présent trois buts lors du tournoi reprogrammé de cet été.

Et le héros de United, Ferdinand, pense que vendre Lukaku était une erreur car il garantit des buts et prospérerait dans l’équipe actuelle de Solskaer avec Bruno Fernandes qui le nourrit.

“Oui, une erreur à 100%”, a déclaré Ferdinand à Vibe With FIVE.

« J’étais quelqu’un qui à l’époque pensait que son style nous correspondait, est-il un joueur assez bon pour Man Utd ?

«Ce gars, son record de buts, accumule à nouveau n’importe qui au cours des 10 dernières années. N’importe qui. Il garantit des buts, je me fiche de ce que c’est d’autre.

«Je pense qu’Ole s’est débarrassé de lui à cause de son style. Peut-être que ce n’est pas aussi fluide lorsqu’il est dans l’équipe, peut-être que vous ne pouvez pas rebondir sur lui aussi facilement qu’avec d’autres joueurs, peut-être.

“Mais parfois, si vous voulez des buts, Man Utd est allé à quelqu’un qui était en transfert gratuit, un vétéran de [Edinson] Cavani, que j’aime d’ailleurs, quand vous aviez un gars qui arrivait à son apogée et que tout le monde sur la planète en ce moment accepterait probablement dans son équipe, cela n’a pas de sens.

«Ce n’est pas une ligne de front mobile et pressante. La ligne avant d’Ole, le pire est pressant. Ils n’appuient pas. Il a perdu un an à essayer de faire ça sans Lukaku parce qu’il presse aussi bien que n’importe lequel des garçons là-bas maintenant.

« Imaginez-le dans cette équipe maintenant avec les chances qu’ils créent. Bruno Fernandes joue derrière lui, Jésus.

