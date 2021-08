Rio Ferdinand demande à United de signer Saúl

18/08/2021 à 19:58 CEST

Saúl Ñíguez a été à un pied et demi de l’Atlético de Madrid tout l’été. Le milieu de terrain d’Elche était lié à de grands clubs européens, comme Liverpool ou Barcelone, alors qu’il préparait la nouvelle saison, qui débutait comme titulaire et distribuait une passe décisive. Le dernier à frapper à la porte était Manchester United, cette fois via Rio Ferdinand, qui a avoué sur sa chaîne YouTube qu’il est un grand admirateur de l’espagnol et que les Anglais devraient s’emparer de lui si l’occasion se présente car, de plus, “le coût n’est pas très élevé”.

“Saúl serait un grand renfort, étant donné qu’il y a quelques années son prix était de 187 millions d’euros et maintenant il est d’environ 46 ou 50 millions. Pour l’instant, c’est un juste prix pour un joueur avec beaucoup d’expérience dans les compétitions internationales comme la Ligue des Champions. Je suis un grand fan de toi. Si la possibilité de le signer se présente, je pense que United devrait le faire, sans hésiter& rdquor;, dit-il.

Pour sa part, ‘The Mirror’ a publié mardi que les agents de Saúl se rendront en Angleterre pour négocier son avenir. Les chiffres réclamés par l’Atlético ne sont réalisables que pour les équipes de Premier League, prêtes à payer une somme proche de 50 millions. Liverpool et Manchester United sont, semble-t-il, les alternatives les plus réalistes pour l’avenir du footballeur de l’Atlético, qui, pour l’instant, continuera à travailler et à contribuer sur le terrain pour son équipe.