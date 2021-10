Rio Ferdinand dit aux propriétaires de Newcastle de casser la tirelire du trio Prem

Rio Ferdinand pense que les nouveaux propriétaires de Newcastle devraient casser leur tirelire pour signer un trio de stars de la Premier League.

Le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite a finalement obtenu son rachat du club de 305 millions de livres sterling la semaine dernière. Cela laisse le Pies avec les propriétaires les plus riches du football mondial et ils devraient investir massivement dans leur équipe de joueurs au cours des prochaines années.

Et ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre Ferdinand pense que la tenue de Tyneside devrait viser haut pour faire une déclaration.

L’expert de BT Sport a déclaré à son émission YouTube Vibe with Five que Newcastle devrait remplacer la star de Manchester United Jesse Lingard, Declan Rice de West Ham et l’ailier de Manchester City Raheem Sterling.

Ferdinand a déclaré: «Je vais essayer de faire comme un fou quelques signatures, comme énormes, qui, je pense, seraient réalisables.

«Je regarderais des gens comme Raheem Sterling. Raheem Sterling ne joue pas régulièrement, j’irais lui poser la question. J’allais demander à Declan Rice : « Que se passe-t-il ?

« Ces deux-là seraient les deux premiers sur ma liste, et je ferais tout pour aller les chercher. Et puis j’essaierais d’avoir des gens comme Jesse Lingard, qui est dans et autour de l’équipe de Man United.

« C’est irréaliste jusqu’à ce que vous posiez la question. J’irais là-bas pour obtenir des réponses de ces types de joueurs, puis vous progresserez dans votre liste.

Mélange réaliste de cibles

« [Kylian Mbappe] n’est qu’un pays de rêve, mais il y a des gens qui seraient à la périphérie de l’équipe de Man United, de l’équipe de Chelsea, de l’équipe de City. Je regarderais des joueurs comme ça, je serais partout sur ces types de joueurs.

« Et puis je voudrais dénicher de jeunes talents probablement du monde entier qui, selon vous, seraient capables de se mélanger et de se fondre dans cela. »

Il a ajouté : « Savez-vous qui j’irais chercher maintenant aussi ? Je deviendrais fou des jeunes talents anglais. Le meilleur jeune talent anglais.

« Max Aarons, l’arrière droit de Norwich, joueur des moins de 21 ans. Conor Gallagher, directement là-dedans. Faites-le entrer. Ce sont deux noms, tout de suite, de jeunes enfants qui, je dirais, arrivent à Newcastle. Je veux un jeune talent anglais. Newcastle est un club anglais, je voudrais un noyau jeune de joueurs anglais.

