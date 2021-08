Rio Ferdinand dit qu’Arsenal est «dans le no man’s land» pour avoir autorisé Joe Willock à rejoindre Newcastle pour seulement 20 millions de livres sterling

in

Rio Ferdinand pense qu’Arsenal est dans un “no man’s land” après avoir autorisé Joe Willock à déménager à Newcastle United dans le cadre d’un accord permanent.

L’international anglais des moins de 21 ans a passé la seconde moitié de la campagne précédente en prêt à St James’ Park et Steve Bruce n’a pas caché son désir de l’officialiser.

.

Newcastle cherchait à rendre l’accord Willock permanent après avoir marqué huit buts en prêt la saison dernière

Un accord de plus de 20 millions de livres sterling a été conclu dimanche après-midi, avec Mikel Arteta pour expliquer pourquoi le joueur de 21 ans n’était pas dans l’équipe pour le match amical contre Tottenham Hotspur.

Willock, qui est passé par l’académie de Hale End, n’a fait que sept apparitions pour les Gunners la saison dernière et des rumeurs d’un déménagement pour James Maddison de Leicester circulent depuis un certain temps.

Pourtant, l’ancien défenseur de Manchester United, Ferdinand, est resté perplexe quant à la décision d’autoriser Willock à partir cet été, qu’un remplaçant de haut niveau soit ou non entrant.

“Je ne sais pas comment Arsenal a laissé partir Joe Willock”, a-t-il déclaré sur sa chaîne YouTube FIVE.

.

Le joueur de 21 ans a été exclu de l’équipe d’Arsenal pour le match amical des Spurs

« Le gars marque des buts du milieu de terrain. Je l’aime vraiment bien.

« Je ne comprends pas ça. Newcastle a fait incroyablement bien pour l’avoir au passage, je pense que c’est un très bon talent.

« Il marque des buts, il s’attend à marquer, c’est un bon joueur, il fait de bons runs dans la surface.

“Pour le moment avec Arsenal, je sais qu’ils construisent et Arteta essaie de construire quelque chose et il y pose les fondations, mais ils sont dans un no man’s land.”