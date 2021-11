Rio Ferdinand dit qu’Arteta a fait quelque chose de « naïf »

Photo de Marc Atkins/.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Rio Ferdinand a donné son point de vue sur la dispute sur la ligne de touche entre Mikel Arteta et Jurgen Klopp ce week-end.

Les choses ont commencé entre Arteta et Klopp après que Sadio Mane a piraté Takehiro Tomiyasu, et la dispute qui a suivi a vraiment énervé la foule d’Anfield.

Le match a ensuite basculé alors que les joueurs de Liverpool semblaient se nourrir de l’énergie à l’intérieur du stade, et Ferdinand pense qu’il était un peu naïf de la part d’Arteta de réagir car il savait que cela enflammerait la foule.

Ce que Ferdinand a dit à propos d’Arteta

Ferdinand a donné son avis sur l’incident.

«J’ai regardé le match et Liverpool a tourné la vis, ils ont tourné la vis après le crachat d’Arteta et Klopp sur la ligne de touche qu’Arteta a commencé. C’était naïf pour moi, à Anfield, vous ne voulez pas gonfler cette foule et la fouetter. Vous pouvez essayer Klopp lorsque vous avez un ou deux d’avance, pas lorsque le jeu est sur le fil du rasoir et je pense que c’était un peu de naïveté de la part d’Arteta. Je vais lui donner le bénéfice du doute, c’est un jeune manager et il apprendra de ça », a déclaré Ferdinand.

Pas seulement lui

Arteta est un jeune entraîneur, vous pouvez donc excuser ce type de comportement, mais il n’y a pas que l’Espagnol qui en a été victime.

Jose Mourinho est connu pour avoir jeté des bouteilles d’eau dans le passé, alors que nous n’oublierons jamais qu’Arsène Wenger a été envoyé dans les tribunes contre Manchester United il y a toutes ces années.

Ferdinand peut dire que c’est naïf, mais à notre avis, ce n’est que de l’émotion brute et parfois cela peut prendre le dessus même sur les managers les plus calmes.

