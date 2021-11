Rio Ferdinand a déclaré que le PSG ne peut pas permettre à Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe de se soustraire à toutes les responsabilités défensives s’ils veulent remporter les « grands trophées » cette saison.

Les géants français ont été battus 2-1 par Manchester City lors de leur match de groupe de Ligue des champions cette semaine, malgré leur avance grâce à Mbappe.

.

Messi, Neymar et Mbappe ont été interrogés pour ne pas avoir retracé

Le résultat signifie qu’ils ne termineront pas en tête de leur groupe et feront donc face à un tirage potentiellement plus difficile lors des 16 derniers.

On a beaucoup parlé des débuts de Messi à Paris, l’icône argentine n’ayant marqué que quatre buts pour le club jusqu’à présent.

Sa capacité à se lier avec les deux autres attaquants superstars du PSG – Mbappe et Neymar – a également été fortement analysée.

Cependant, après la défaite à Manchester, Ferdinand a regardé le trio sous un angle différent.

.

Le PSG possède la plus grande attaque « Galactico » du football mondial, mais beaucoup doutent de pouvoir remporter la Ligue des champions cette saison

La légende de Manchester United a montré un passage de jeu dans lequel City a lancé une attaque contre le PSG.

Les défenseurs et les milieux de terrain de Mauricio Pochettino sont bien sûr revenus dans leur propre moitié pour tenter de résoudre le problème.

Mais aucun de ses trois agresseurs n’était visible.

Ferdinand a souligné que Messi, Neymar et Mbappe ont tous reculé jusqu’à la ligne médiane et y sont restés plutôt que d’aider à l’effort défensif.

GETTY

City bat le PSG à l’Etihad

Il a déclaré sur BT Sport: « Je n’ai jamais, jamais de ma vie joué dans un jeu où j’ai été l’un de ces joueurs ici [highlights defender], je n’ai jamais joué à un jeu où j’ai vu ça et autorisé ça [all three attackers staying up front].

« Les meilleures équipes ne permettent pas que cela se produise. Aussi grands que soient ces trois-là – et écoutez, vous ne pouvez pas le nier, le talent qu’ils ont tous les trois.

«Mais pour gagner les gros trophées, vous ne pouvez pas permettre que cela se produise.

« Que vous soyez joueur ou manager, vous devez faire plus d’exigences aux gens que cela. »

GETTY

Pochettino a des problèmes à résoudre

Michael Owen a ajouté : « C’est pourquoi je pense que le PSG ne gagnera pas – et ne pourra pas gagner – la Ligue des champions.

« Les gens disent depuis des années et des années que le PSG va gagner, je ne les ai jamais eus.

« Regardez simplement ceci, à quel point il est facile pour Manchester City de sortir.

« Il n’y en a pas – dans ces trois joueurs [Messi, Neymar and Mbappe] – il n’y a aucune volonté de reculer. C’est marcher, c’est courir…

« Il n’y a aucun effort, rien à récupérer et vous ne pouvez pas être en infériorité numérique comme ça contre de grandes équipes. »