Rio Ferdinand dit qu’il a été abusé racialement par un fan des Wolves lors du match de Manchester United le dernier jour de la saison de Premier League

Rio Ferdinand a déclaré qu’il avait été victime d’abus racistes de la part d’un partisan de son pays alors qu’il assistait aux Wolves vs Manchester United à Molineux dimanche.

La légende de United a assisté à leur dernier match de la saison en tant que spécialiste de BT Sport.

Ferdinand a repris son rôle d’expert pour BT Sport dimanche

Ces dernières semaines, c’était irréel de revoir les fans. pourtant Au fan des Wolves qui vient d’être expulsé pour m’avoir chanté un singe. Vous devez être licencié du football et éduqué. Venez me rencontrer et je vous aiderai à comprendre ce que c’est que d’être victime de violence raciale! – Rio Ferdinand (@ rioferdy5) 23 mai 2021

Après le match, il a écrit sur Twitter: «Ces dernières semaines, c’était irréel de revoir les fans.

«Cependant, pour le fan des Wolves qui vient d’être expulsé pour m’avoir fait un chant de singe, vous devez être renvoyé du football et éduqué.

«Venez me rencontrer et je vous aiderai à comprendre ce que c’est que d’être victime de violence raciale!»

