Rio Ferdinand donne des conseils à Jadon Sancho après le snob anglais ⋆ .

Rio Ferdinand a exhorté Jadon Sancho à être prêt à “saisir son moment” pour l’Angleterre après avoir été exclu de l’équipe de Gareth Southgate pour le match d’ouverture de l’Euro 2020 des Three Lions contre la Croatie.

L’Angleterre a fait un début de tournoi parfait en battant la Croatie 1-0 à Wembley dimanche grâce à la frappe solitaire de Raheem Sterling en seconde période, et affrontera désormais l’Écosse vendredi.

Bien que l’UEFA ait autorisé les équipes à nommer trois joueurs supplémentaires dans leurs effectifs, l’alignement de la journée est toujours limité à 23 joueurs – dont trois doivent être des gardiens de but – ce qui signifie que trois joueurs malchanceux ont manqué dimanche.

Sancho a dû renoncer à la victoire de l’Angleterre en match d’ouverture contre la Croatie (Photo: .)

Harry Maguire a été un doute de blessure à long terme, donc son absence n’était pas inattendue, mais la starlette du Borussia Dortmund Sancho et l’arrière gauche de Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, Ben Chilwell se seront sentis un peu durs pour être exclus.

Ferdinand pense que gérer les joueurs qui ne jouent pas – en particulier ceux qui ne font même pas partie de l’équipe – sera l’une des tâches les plus difficiles de Southgate et a exhorté Sancho à rester concentré et à être prêt à faire la différence s’il est appelé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une raison pour que Southgate abandonne Sancho, Ferdinand a déclaré lors de son émission Youtube Vibe With Five: ” Nous n’en avons pas besoin. Je pense qu’il [Sancho] aurait eu une explication.

“J’espère que Gareth a un bras autour de lui parce que les joueurs qui ont le plus besoin de parler après un match comme hier sont ceux qui ne jouent pas.

«Dans une équipe, ceux qui ne jouent pas sont ceux dont vous avez besoin, car vous allez en avoir besoin.

« Donc, le fait que les médias sociaux et les personnes dans différentes parties des médias disaient : « Comment Sancho peut-il ne pas jouer ? » … il va avoir son temps.

«Et le travail de la direction est de s’assurer qu’il ne tombe pas dans le piège de« Pourquoi je ne joue pas? C’est une liberté, je baisse les outils.

Sancho a été lié à un déménagement à Manchester United (Photo: .)

‘Il doit être dans l’état d’esprit : “Je vais avoir mon moment et quand ce moment viendra, je le saisirai à deux mains”. C’est ainsi qu’il doit penser.

Ferdinand a poursuivi: “Les gens manquent de respect à Sancho. Il y a trop de monde sur les réseaux sociaux [putting him down].

«Le gars des trois dernières années a mis en place des chiffres qu’aucun autre enfant de son âge ne fait en ce moment. Et les gens parlent comme « je ne sais pas si je le prendrais ». C’est un talent spécial, mec.



