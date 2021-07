Rio Ferdinand donne sa prédiction de vainqueur de l’Euro 2020 après avoir regardé l’Italie et l’Espagne

Ferdinand est convaincu que l’Angleterre ira jusqu’au bout (Photo: BBC One)

Rio Ferdinand reste confiant que l’Angleterre remportera l’Euro 2020 après avoir vu l’Italie et l’Espagne se battre pour une place en finale.

L’Italie a réservé sa place pour la finale de dimanche après avoir battu l’Espagne lors d’un affrontement passionnant à Wembley qui s’est soldé par des tirs au but.

Le milieu de terrain de Chelsea, Jorginho, a marqué le but décisif, envoyant Unai Simon dans le mauvais sens avec l’Italie à la recherche de son deuxième triomphe en Championnat d’Europe.

Les poids lourds européens ont servi un classique, mais l’ancien défenseur de l’Angleterre et de Manchester United, Ferdinand, n’a rien vu qui l’ait fait changer d’avis sur qui remportera le tournoi.

L’équipe de Gareth Southgate affronte le Danemark en demi-finale mercredi.



L’Italie en route pour la finale (Photo: .)

Mais Ferdinand reste confiant que les Trois Lions mettront fin à leur attente pour l’argenterie cet été.

“Peu importe qui est passé par ici parce que je pense que l’Angleterre peut battre ces deux équipes”, a déclaré Ferdinand à BBC Sport après le match.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



«Je pense simplement que personne ne peut rivaliser avec nous en ce moment. La confiance que nous avons… les gens pourraient dire que je m’emballe, mais je m’en fiche.

“D’après ce que j’ai vu, l’Angleterre est la meilleure équipe, la meilleure équipe et ils ont battu ces deux équipes [Italy and Spain].’

