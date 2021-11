Rio Ferdinand double le verdict d’Ole Gunnar Solskjaer et défend sa décision d’allumer le patron sous pression de Manchester United

Rio Ferdinand a doublé son verdict selon lequel il est temps pour Ole Gunnar Solskjaer d’être remplacé en tant que manager de Manchester United… avant que les Red Devils ne subissent une autre défaite humiliante en Premier League.

La légende de United était un expert lors de la couverture télévisée de haut niveau de samedi sur BT Sport et a défendu sa décision de se retourner contre son ancien coéquipier – et leur dernière performance lamentable contre Watford n’aura sûrement pas changé d’avis.

L’évaluation honnête de Ferdinand sur Solskjaer montre que le Norvégien n’a plus beaucoup de soutien

Ferdinand et Solskjaer ont passé cinq ans à jouer ensemble à Manchester United, des jours bien meilleurs que ceux que le club endure actuellement

L’écriture est maintenant sur le mur pour Solskjaer, qui menait déjà la course au sac de Premier League après des défaites humiliantes contre Liverpool et Man City, donc la défaite embarrassante de 4-1 de samedi à Vicarage Road laisse sûrement son travail suspendu à un fil.

United est sans trophée depuis le retour du Norvégien à Old Trafford en décembre 2018, et semble plus loin que jamais malgré un été de grosses dépenses qui a vu les arrivées de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane.

Solskjaer a initialement pris les rênes à titre intérimaire, mais a obtenu le poste à temps plein, en grande partie grâce à une incroyable victoire de retour en Ligue des champions 3-1 contre le PSG en mars 2019.

Cette nuit-là, Ferdinand a inventé l’expression « Ole est au volant ! » mais a depuis dû faire marche arrière avec son ancien coéquipier en difficulté dans l’abri.

Ferdinand avait auparavant changé sa position après la défaite du derby de Manchester, en déclarant: « Il est peut-être temps maintenant de passer le relais. »

Ferdinand s’interroge enfin sur l’avenir de Solskjaer sur sa chaîne YouTube ‘Vibe With Five’

L’ancien défenseur de United a été rejoint par Roy Keane pour changer d’avis, l’Irlandais admettant qu’il avait également perdu confiance en son ancien coéquipier Solskjaer après la défaite de City.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était difficile de critiquer quelqu’un avec qui il partageait un vestiaire, Ferdinand a répondu samedi : « Ce n’était pas le cas, si je suis honnête.

« Je pense que j’ai vu quelques personnes dire : ‘C’est difficile, tu ne peux pas faire ça’, mais nous sommes tous prompts à parler des joueurs. « Oh, les joueurs devraient être par la fenêtre, il ne devrait plus jamais porter le maillot », j’entends beaucoup de gens le dire, donc ça doit être la même chose avec les managers.

« Je ne suis pas assis ici avec plaisir à dire qu’un manager devrait perdre son emploi, je dis juste que les choses ne vont pas bien, alors peut-être qu’il doit y avoir un changement si vous voulez améliorer les choses.

GETTY

Solskjaer est sur une glace mince après des défaites humiliantes contre Liverpool et Man City, mais a jusqu’à présent tenu bon

«Et je pense que c’est juste une évaluation honnête, c’est ce pour quoi je suis payé, donner une évaluation honnête.

« Que ce soit des amis, d’anciens coéquipiers ou des personnes que je ne connais pas, traitez-les tous de la même manière. »

Un ancien coéquipier de United qui n’a pas encore allumé Solskjaer est Gary Neville, qui a depuis longtemps pour position de ne pas demander le limogeage des managers.

Et tandis que la légende d’Old Trafford devenue expert n’a pas tardé à condamner l’affichage lamentable de United contre Watford, il a insisté sur le fait qu’il ne se retournerait pas contre Solskjaer comme l’ont fait ses autres anciens coéquipiers.

Ferdinand a déclaré qu’il respectait les autres qui se taisaient sur le sujet, mais qu’il était à l’aise avec son point de vue.

« Chacun gère les situations différemment et vous devez respecter cela », a-t-il déclaré.

Le chevauchement

Keane a changé sa position sur Solskjaer, mais Neville ne bougera pas

«Je respecte le fait que les autres ont des façons différentes de faire les choses et que leurs opinions et leur approche de cette situation sont différentes, mais c’est la vie.

« Je le vois comme je le vois et je le maintiendrai et je suis très à l’aise et confiant pour dire ce que j’ai à dire. »

Lorsqu’on lui a demandé qui devrait remplacer Solskjaer, Ferdinand était beaucoup moins engagé, évitant des noms comme Brendan Rodgers et Zinedine Zidane qui ont été liés au poste.

« Je ne sais pas, dit-il. « Nous devrons attendre et voir. Si je connaissais la réponse à cela, qui réussira, alors je devrais être là-bas pour faire le travail. »