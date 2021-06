Rio Ferdinand envoie un message à Gareth Southgate au sujet de Jadon Sancho

Rio Ferdinand ne comprend pas pourquoi Jadon Sancho n’est pas choisi pour jouer pour l’Angleterre (Photo: YouTube)

Rio Ferdinand a remis en question la réticence de Gareth Southgate à choisir Jadon Sancho pour l’Angleterre et a demandé au patron des Three Lions de libérer la star du Borussia Dortmund contre la République tchèque.

L’équipe de Southgate a commencé sa campagne pour l’Euro 2020 avec une victoire encourageante sur la Croatie, mais s’est vu remettre un test de réalité qui donne à réfléchir vendredi soir alors que l’équipe de Steve Clarke sortait avec un point pleinement mérité.

L’Angleterre possède l’une des attaques les meilleures et les plus variées du tournoi, mais elle n’a guère créé une chance de se démarquer contre l’Écosse et le refus de Southgate d’utiliser pleinement son banc a frustré Ferdinand.

Sancho, qui semble de plus en plus destiné à rejoindre Manchester United plus tard cet été, a joué pendant la campagne de qualification mais n’a pas encore fait sa révérence à l’Euro et était un remplaçant inutilisé contre les Écossais, au grand désarroi de Ferdinand.

Il a déclaré à cette chaîne YouTube Five : ” Les remplacements, je les pensais mauvais.

Vous pouvez faire beaucoup de remplacements maintenant, il n’en a fait que deux alors que vous pouvez en faire cinq.



Jadon Sancho a été laissé sur le banc par Gareth Southgate contre l’Écosse (Photo: .)

« Utilisez ce banc, c’est pour ça qu’il est là. Nous avons tous ces joueurs. Sancho ? Qu’est-ce qu’il a fait ? Il a dû faire quelque chose dans les coulisses.

“Il (Sancho) au cours des trois dernières saisons a le deuxième plus grand nombre de buts dans cette équipe d’Angleterre après Sterling et Harry Kane No.3.

Plus : Manchester United FC



‘Je ne peux vraiment pas le comprendre. Il n’est pas monté sur le banc lors du premier match, il n’a pas mouillé ses chaussures lors du deuxième match et vous avez ce talent assis là et vous avez une équipe qui attend d’être battue.

“Lâchez simplement ces garçons, nous ressemblons à nouveau à une équipe rigide de la vieille Angleterre.”

